MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversite olarak kayısıya bilimsel olarak yaklaştıklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Karabulut, koronavirüs sürecinde birçok e-panel düzenlediklerini belirtti.

Karabulut, son olarak "Kovıd-19 Salgın Sürecinde Malatya'da Kuru Kayısı ve Tarım Sektörü" panelini düzenlediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak kayısıya bakış açımız tamamen bilimseldir. Ülkemizin milli ve stratejik ürünü olan kayısının üretiminde, yetiştirilmesinde, pazarlanmasında, endüstriyel kullanımında hem de akademik kısmında alanında yılın 365 günü 24 saatinde varız. Önemli olan soruna ortak akıl, ortak fikir, ortak sorumluluk, akademik ve bilimsel katkı sunmak ve ortak çözüm bulabilmektir. Kayısının sorunlarının çözüm ortaklığında şu anda kayısının ve kayısı çekirdeğinin endüstriyel kullanımı için üretim yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi her zaman var olacaktır. Katkı ve destekleri için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pekdemirli'ye, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Ticaret Borsamıza, Ziraat Odalarımıza ve Ziraat Fakültemizin öğretim üyelerine teşekkür ediyorum."

Öte yandan "Kovıd-19 Sürecinde Kuru Kayısı ve Tarım Sektörü" konulu e-panelin sonuç raporlarının açıklandığı bildirildi.