MTÜ Senatosundan ırkçı Yunan milletvekiline kınama kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MTÜ Senatosundan ırkçı Yunan milletvekiline kınama kararı - Son Dakika

MTÜ Senatosundan ırkçı Yunan milletvekiline kınama kararı

6 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Senatosu, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u kınama kararı aldı.

MTÜ Senatosundan ırkçı Yunan milletvekiline kınama kararı, System.String[]

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Senatosu, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u kınama kararı aldı.

Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasıyla ilgili senato tarafından alınan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosunda Yunan milletvekilinin, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza karşı yaptığı hadsizliği şiddetle kınıyoruz.

Şan ve şerefi tarihlere destan olan bir milletiz.

Ay yıldızlı bayrağımız milletimizi, milletimizin onurunu, şerefini, namusunu, vatanını, tarihteki şanını temsil ediyor. Avrupa Parlamentosu, bayrağımıza yönelik hadsiz hareketten dolayı derhal Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizden ve milletimizden özür dilemelidir."

Senato ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Ortadoğu Barış Planı'na ilişkin de karar alarak, planın kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin bağımsız bir devlettir ve başkenti Kudüs'tür. Sözde Barış Planı, Filistin'in başkenti Kudüs'ün işgalini meşru gösterme çabasıdır ve bu asla kabul edilemez. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamış olduğu sözde Ortadoğu Barış Planı, bir işgal projesidir, Filistin'in parçalanması amaçlanmaktadır.

Tek taraflı olan ve ölü doğan bu plan, Ortadoğu'da barışa giden yola döşenmiş birer seyyar mayındır, pimi çekilerek atılmış bombadır. Yeni kaoslara yol açacak olan bu plan kapsamında atılacak her adımda kan akıtılacak, insanlar ölecek ve gözyaşları devam edecektir. Bölgedeki barış için bir tehdit olan sözde barış planı, tarihsel gerçeklere ve uluslararası hukuka aykırıdır, uygulanma şansı yoktur, başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Kudüs, Türkiye için kırmızı çizgidir, tartışma konusu dahi yapılamaz."

Milletvekili, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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