Son Dakika Haberleri: MTÜ Tarım Kampüsüne Örnek Kayısı Bahçesi Kuruluyor

MTÜ Tarım Kampüsüne Örnek Kayısı Bahçesi Kuruluyor

1 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Tarım Kampüsünde 25 dönümlük alana yaklaşık 600 kayısı fidanın dikiminin yapıldığı örnek kayısı bahçesi kuruluyor.

MTÜ Tarım Kampüsüne Örnek Kayısı Bahçesi Kuruluyor, System.String[]

Örnek bahçe akademik ve bilimsel çalışmalar için alt yapı oluşturacak.

MTÜ Battalgazi Tarım Kampüsünde Ziraat Fakültesi tarafından 25 dönümlük alana örnek kayısı bahçesi kuruluyor.

Bilimsel ve akademik çalışmalarında yürütülmesi ile birlikte aynı zamanda üniversitenin bünyesinde kuruluşu gerçekleşen Kayısı ve Ürün Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi içinde alt yapı oluşturulması için kurulan örnek kayısı bahçesindeki çalışmaları inceleyen Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, burada üniversite yöneticileri ile birlikte kayısı fidanı dikimi yaptı.

MTÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ, "Yaklaşık 600 adet kayısı ağacımız olacak.Malatya'nın temel kayısı çeşitlerinden Hacıhaliloğlu, Kabaaşı, Hasanbey, Çataloğlu ve Soğancı kayısı çeşitlerinden oluşan kapama bir kayısı bahçesi olacak. Buradaki kayısı ağaçlarından bilimsel ve akademik araştırmalarda yararlanılacak. Ayrıca bu bahçemiz Kayısı ve Ürün Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne de alt yapı oluşturacak." Şeklinde bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Ziraat Fakültesi bünyesinde örnek bir kayısı bahçesinin kurulacak olmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda gereken her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Üniversite olarak kayısıya en büyük desteğimiz bilimsel araştırmalar olacaktır.Bu konuda Malatya'ya ve ülkemize karşı olan sorumluluğumuzun farkındayız."dedi.

-REKTÖR KARABULUT, ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci yemekhanesi ile mutfağında beraberindeki yöneticilerle birlikte denetimde bulunarak öğrencilerle bir araya geldi.

Öğle yemeğine gelen öğrencilere tezgahın arkasında yemek ikram ederek, yemekler konusunda sorun ve şikayetlerinin olup olmadığını soran Rektör Prof. Dr. Karabulut'a öğrenciler sorun ve taleplerini direk ilettiler.

Daha sonra öğrencilerle birlikte sıraya girip ücretini ödeyerek yemek alan Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerle bir arada yemek yedi.Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerin yemek, yemekhaneve sunulan hizmetler konularındaşikayet, sorun ve önerilerini dinledi.

Öğrencilerden sorun ve önerileri olduğunda her zaman kendisine gelebileceklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, mutfak bölümüne de geçerek burada genel hijyen kontrolünde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Karabulut,yöneticilere öğrencilere sunulan hizmetlerin kalitesinden ödün verilmemesi talimatını tekrarladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:34 Kaynak: Bültenler

Malatya, Rektör, Güncel
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