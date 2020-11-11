MTÜ Tüp Bebek Merkezi hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan Tüp Bebek Merkezi hizmet vermeye başladı.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, beraberindeki rektör yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Söğütlü ile yeni kurulan Tüp Bebek Merkezinde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabulut, tıp fakültesinin 16 Haziran 2020'de kurulduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın destekleriyle 3 ayda 82 öğrenci ve yaklaşık 50 akademisyenle eğitim, araştırma, uygulama ve bilimsel faaliyetlere başlandığını belirtti.

Tıp fakültesini 3 ayda eğitim ve akademik çalışma yapacak duruma getirdiklerini, Malatya'da ve bölgede sağlık hizmet zincirlerine yeni halkalar eklemeye çalıştıklarını kaydeden Karabulut, "Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Tüp Bebek Merkezi de kuruldu. İmkanlar ölçüsünde yeni sağlık hizmeti kazandırma gayreti ve amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a katkı ve destekleri için bir kez daha şükran ve teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadesini kullandı.

Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Engin Yıldırım da merkezinin poliklinik ve aşılama hizmetine başladığını belirterek, "Tüp bebek adayı annelerimizin başvurularını kabul ediyoruz. Hepsinin kayıtları oluşuyor, hepsinin tahlilleri yapılacak durumda. Tüp bebek öncesi tedavileri verecek durumdayız. Şuanda günlük yaklaşık 50 başvuru alıyoruz. Her aşamada direk doktorla görüşen, doktorla iletişim kurabilen bir mekanizma işletmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.