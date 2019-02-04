Mtü, Uluslararası Sıralamalarında Yerini Almak İçin İlk Adımlarını Attı

Hedefini uluslararası sıralamalarında yerini almak üzere hazırlanan ve bu amaçla çalışmalarını yürüterek alt yapısını güçlendirmeye çalışan Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ)İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 üniversite ve 1 tıp fakültesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Rektör Prof. Dr. Karabulut, "İlk uluslararası anlaşmalarımızı imzaladık. Uluslararası sıralamada yerimizi almak için hedeflerimizi bir bir gerçekleştireceğiz. Hem milletimizin hizmetinde olacağız, hem dünyada akademik alanda var gücümüzle yarışacağız"dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, kurumsal çalışmalarının 5. ayında İngiltere'de gerçekleşen Eğitim Fuarı'nda ilk uluslararası anlaşmalarını imzaladı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bilimsel ve akademik anlaşama protokolleri ve görüşmeler yapmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Uluslararası Eğitim Fuarı'na katılarak, burada üniversitenin tanıtımı ile ilgili sunum yaptı, karşılıklı görüşmelerde bulundu ve ikili protokol anlaşmalarını da imzaladı.

-Avrupa'nın en büyüğü ile GETAT protokolü

Rektör Prof. Dr. Karabulut,aynı zamanda bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Fakültesi'de bulunan Avrupa'nın en önemli araştırma hastanelerinden birisi olan Londra Kraliyet Entegre Tıp Hastanesini ziyaret ederek, burada Fakülte Dekanı Sara Eames ile görüştü ve hastanede incelemelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Karabulut,Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında işbirliği protokolü imzaladı.Rektör Prof. Dr. Karabulut, günün anısına Malatya'nın marka değeri olan gün kurusu kayısı hediye etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, kansere yönelik iyileştirici özelliği de bulunan acı kayısı çekirdeğinden yapılmış olan besin takviyesinin de tanıtımını yaparak hediye etti.

-Londra'da MTÜ tanıtımı

Rektör Prof. Dr. Karabulut,Londra'da düzenlenen Uluslararası Eğitim Fuarı'na katılarak, burada üniversitenin tanıtımı ile ilgili sunum yaptı ve üniversitenin standını ziyaret eden edenlere kuru kayısı ikramında bulundu.

Karşılıklı görüşmelerde bulunan veikili protokol anlaşmalarını da imzalayan Rektör Prof. Dr. Karabulut, onur konuğu olarak katıldığıUluslararası Eğitim Fuarında konuşan AB Türkiye delegesi başkanı Dr. Michael Rupp'a plaket takdim etti.

Bath Üniversitesi Direktörü tarafından fuar organizasyonuadına Rektör Prof. Dr. Karabulut'a katılımından dolayı teşekkür plaketi takdim eti.

-3 üniversite ile de akademik işbirliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Londra Kraliyet Entegre Tıp Hastanesini ile imzaladığı protokolü ardından, İngiltere'deki 3 ayrı üniversite ile de işbirliği anlaşması yaptı.

Uluslararası Eğitim Fuarında East of London Üniversitesi,Bath Üniversitesi ve East of Anglia Üniversitesi ile yapılan anlaşmalar üzerine, söz konusu üniversiteler ile akademik işbirliği başlatılacak ve başta öğrencilerin değişim programları olmak üzere birçok akademik alanda ortak çalışmalar yürütülecek.

-Londra Büyükelçisine ziyaret

Rektör Prof. Dr. Karabulut,Londra programı kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı da ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Büyükelçi Yalçın ile bir süre görüşerek, göstermiş olduğu ev sahipliğinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Büyükelçi Yalçın'a kayısı hediye etti.

-Akademik dergi ile bilgilendirme toplantısı

İngiltere'de 1971 yılından beri üniversitelere yönelik yayın yapan ve bu alanda İngiltere'de önde gelen yayınlarından olanTimes Higher Education Dergisini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bilgilendirme toplantısı yaptı.

-"İlk uluslararası anlaşmalarımızı imzaladık"

Rektör Prof. Dr. Karabulut,Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin 5 aydan beri kuruluş ve kurumsal çalışmasını yürütmenin yanında bilimsel ve akademik çalışmaların yanında uluslararası işbirliği girişimlerini de beraberinde yürüttüklerini ifade ederek, "İlk uluslararası anlaşmalarımızı imzaladık. Ülkemizde olmayanı alıp getireceğiz ve geliştirerek halkımızın ve bölgenin hizmetine sunacağız. Bizde olanı da tüm dünyaya sunulması için öncülük edeceğiz. Uluslararası sıralamada yerimizi almak için hedeflerimizi bir bir gerçekleştireceğiz. Hem milletimizin hizmetinde olacağız, hem dünyada akademik alanda var gücümüzle yarışacağız" dedi.