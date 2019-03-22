Son Dakika Haberleri: Mtü Vahap Küçük Myo'da Binlerce Fidan Toprakla Buluştu

Mtü Vahap Küçük Myo'da Binlerce Fidan Toprakla Buluştu

1 saat önce

Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu'nda yılın ilk ağaçları törenle toprakla buluşturuldu.

Mtü Vahap Küçük Myo'da Binlerce Fidan Toprakla Buluştu, System.String[]
Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu'nda yılın ilk ağaçları törenle toprakla buluşturuldu. Düzenlenen etkinlikte Malatya Orman İl Müdürlüğü tarafından verilen 2 bin 300 adet fidanların dikimi yapıldı.

Törene Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, Belediye Başkanı Vahap Küçük, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ünal İspir, MTÜ Sekreteri Nail Korkmaz, Malatya Orman ve Fidanlıklar Şefi Serkan Yılmaz, Doğanşehir Orman İşletme Şefi Selen Ateş, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Doğanşehir Müftülüğü Vaizi Mustafa Tan tarafından okunan Ku'ran-ı Kerim ve dua ile ağaç dikimine geçildi.

Dikilen ilk ağaçlara Belediye Başkanı Vahap Küçük ve Kaymakam Ersöz'ün isimleri verildi. Kaymakam Ersöz toprakla buluşan bu ağaçların tarihe şahitlik etmesini dileyerek Nevru Bayramını kutladı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Doğanşehir, Malatya, Vahap Küçük, Güncel
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