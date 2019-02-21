Mtü'ye Osmanlı Mimarisi Cami Yapılıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin (MTÜ) Tarım Kampüsüne 1661 yılında yapılan Osmanlı eseri Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin aynı mimari ve yapısal özelliklerini taşıyan cami yaptırılıyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin (MTÜ) Tarım Kampüsüne 1661 yılında yapılan Osmanlı eseri Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin aynı mimari ve yapısal özelliklerini taşıyan cami yaptırılıyor.



Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde düzenlenen protokol törenine Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İl Müftüsü Ümit Çimen ile Hekimhan ilçesinde 1968-1973 ile 1984-1999 yılları arasında toplam 20 yıl belediye başkanlığı görevinde bulunan kanaat önderi ve hayırsever iş adamı Ali Akyüz katıldı.



Törende Hekimhan ilçesinde 1661 yılında yaptırılan Osmanlı eseri Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin aynı mimari ve yapısal özelliklerine sahip bir örneğinin MTÜ Battalgazi Merkez Kampüsünde yapılmasını kapsayan protokol imzalandı. Cami 3 bin metrekare yüz ölçümlü alana sahip olacak ve aynı anda yaklaşık 400-450 kişi ibadetini yapabilecek. Caminin tüm yapımı hayırsever Ali Akyüz tarafından yüklenilecek.



Rektör Prof. Dr. Karabulut, kampüste cami olmaması ve ihtiyaç duyulması nedeniyle tamamının teklifte bulunan hayırsever Ali Akyüz tarafından caminin yapılacağını belirterek, "Yeni bir üniversiteyiz, kurumsal çalışmalarımızı ve kuruluş çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bilimsel ve akademik çalışmalarımız Malatya'ya müjdeler verebileceğimiz düzeyde ilerliyor. Diğer yandan önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci sayımızın ve personel sayımızın da artacağı göz önünde bulundurularak kampüsümüzdeki alt yapı ve yaşam eksikliklerin ide imkanlar ölçüsünde gideriyoruz. Kampüsümüzde şuanda cami bulunmuyor, yaklaşık 50-60 kişilik bir mescit bulunuyor. Bu önemli eksikliği hayırsever Ali Akyüz yapımını üstlenerek karşılıyor, katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Rektör Prof. Dr. Karabulut, Battalgazi bölgesinin Selçuklu mimarisinin ön planda olduğunu ve Osmanlı mimarisinin de Battalgazi kampüsünde yaşatılacak olmasını da önemsediğini ifade ederek, "Üniversitelerimiz aynı zamanda medeniyetimizin kodlarını taşıyan mimarimizin yaşatılmasına öncülük edebilmeli" dedi.



İl Müftü Ümit Çimen ise Turgut Özal Üniversitesinde tarihi mimariyle bir caminin yapılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Rektörümüzün, üniversitenin kuruluşunun başında kampüste bir caminin olmasını ihtiyaç olarak hissetmesini biz önemsiyoruz. Bu anlamda da Malatya Diyaneti olarak bize teşekkür ediyoruz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne Osmanlı eseri mimarisinde bir caminin yapılmasını da önemsiyoruz. Hayırsever Ali Akyüz başkanımızı yardımından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Kanaat önderi, hayırsever Ali Akyüz, caminin Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne kazandıracak olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, çalışmalarından dolayı rektör Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür etti.



Yapılan konuşmaların ardından protokol imzalandı. Battalgazi Kampüsü 2007 yılından beri faaliyette bulunuyor. - MALATYA

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