MTÜ Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), Yunus Emre Enstitüsü ile bilimsel işbirliği protokolü imzaladı.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirmek, ekonomisine katkı sunmak, insan kaynağı niteliğini arttırmak ve bilim diplomasisi faaliyetlerini yürütmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi'ne (TABİP) Malatya Turgut Özal Üniversitesi de dahil oldu.

TABİP işbirliği protokolü MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş arasında imzalandı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, TABİP kapsamında ulusal ve uluslararası birçok kurumla iş birliği yapıldığını aktararak, "Malatya Turgut Özal Üniversitesinin de ülke yüksek öğretimi adına önemli bir konumda bulunduğunu biliyoruz. Bu güzide kurumumuz ile iş birliği yapıyor olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Vardığımız bu mutabakatın hem enstitümüz hedeflerine hem de Malatya Turgut Özal Üniversitesinin vizyonuna katkı sunmasını diliyorum." ifadelerini kaydetti.



MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise TABİP'e dahil oldukları için mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yenilikçi akademik ve bilimsel proje girişimlerini destekleme hedefinde olan böyle bir proje içinde yer almak üniversitemize güç katacaktır. Üniversitemiz yerel değerlerden kopmadan, evrensel değerlere ulaşan, yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerele taşıyan uluslararası bir üniversite olma hedefindedir."