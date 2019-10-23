MTV 2020? Motorlu Taşıtlar Vergisine Ne Kadar Zam Gelecek?

MTV 2020 – Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılında ne kadar olacak? Zam oranı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2020 yılı bütçesi geçtiğimiz hafta Meclis'e gönderildi. YEP'te öngörülen büyüme oranına uygun olarak MTV'de yüzde 22,5'lik zam gelmesi bekleniyor.



Bir önceki hafta Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2020 yılı bütçesi Meclis'e gönderildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafından kamuoyuna açıklanan bütçede, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngörülen yüzde 5'lik büyümeye paralel olarak vergi gelirlerinde de artış bekleniyor. Beklenilen artışa göre bunun MTV'ye yansıması yüzde 22,5 olarak hesaplanıyor.



Toplamda 1 trilyon 96 milyar TL olarak hesaplanan 2020 bütçe hedeflerine göre, gelecek yıl gelir vergisinde yüzde 11,1, kurumlar vergisinde yüzde 15,5, özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 20,6, harçlarda yüzde 35,1 ve motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) yüzde 22,5 gelir artışı olması planlanıyor. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre 2020 yılı savunma ve güvenlik harcamaları için bütçeden 141,1 milyar lira ayrılırken, Merkez Bankası'ndan Hazine'ye 45,3 milyar TL'lik para aktarımı öngörülüyor. 2020 sonu bütçe açığının ise 138,9 milyar TL'yi bulacağı hesaplanıyor.



Hükümetin 2019 yılındaki vergi gelirleri 757 milyar TL olarak hesaplanıyordu. Bunun yaklaşık 24 milyar TL'si otomobillerden alınan ÖTV ve MTV ile hesaplanıyordu. Ancak sadece otomobillerden alınan ÖTV gelirleri yılın ilk 9 aylında yaklaşık 8 milyar TL(EBS Danışmanlık) olarak gerçekleşti. 2020 yılında devletin otomobil üzerinden elde etmek istediği ÖTV ise 28 milyar TL.



Hangi Araçlar Ne Kadar MTV Vergisi Ödeyecek

Tahmin edilen yüzde 22,5'lik artış oranına göre;



1.4 litre ile 1.6 litre arasında motora sahip, 01.01.2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılmış, araç değeri de 81 bin 100 TL olan araçlar için 1799 TL'den 2203 TL'ye çıkıyor.

Bu artış motor hacmi 1.8 litre ile 2.0 litre arasında olan, trafiğe tescili 01.01.2018 tarihinden sonra yapılmış ve araç değeri 115 bin 900 TL ve üzeri olan araçlar için 5003 TL'den 6128 TL'ye çıkacak.