Son Dakika Haberleri: Mtv Artış Oranı Yeniden Belirlendi

Mtv Artış Oranı Yeniden Belirlendi

1 saat önce

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.

Mtv Artış Oranı Yeniden Belirlendi, System.String[]
Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 30 Kasım 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 503 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2019'da MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.

Böylece MTV artış oranı, daha önce yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu.

Karar, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:45 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı

Türk Telekom'da Yılın "En"leri Belli Oldu! Listeye Aleyna Tilki ve Simge Damga Vurdu Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 11:06:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mtv Artış Oranı Yeniden Belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]