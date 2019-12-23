MTV artış oranı yüzde 12 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MTV artış oranı yüzde 12 oldu - Son Dakika

MTV artış oranı yüzde 12 oldu

6 saat önce

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre, Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.

MTV artış oranı yüzde 12 oldu, System.String[]

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre, Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.

MTV'de 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi. Karar, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Haber:  Fatih POYRAZ/ ANKARA,


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:04 Kaynak: DHA
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