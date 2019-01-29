Son Dakika Haberleri: Mtv'de Axess Mobil'e Özel 3 Taksit İmkanı

Mtv'de Axess Mobil'e Özel 3 Taksit İmkanı

38 dakika önce

Akbank'ın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kampanyası ile MTV ödemesini 31 Ocak'a kadar Axess Mobil üzerinden kredi kartı ile yapanlar, 3 taksit imkanından yararlanıyor.

Mtv'de Axess Mobil'e Özel 3 Taksit İmkanı, System.String[]
Akbank'ın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kampanyası ile MTV ödemesini 31 Ocak'a kadar Axess Mobil üzerinden kredi kartı ile yapanlar, 3 taksit imkanından yararlanıyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, MTV ödemelerini Axess Mobil üzerinden kredi kartı ile yapanlar, 3 taksit imkanından faydalanıyor.

Taksit kampanyasından yararlanmak için Axess Mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra MTV kampanyası altındaki "öde/hemen öde" adımlarını takip ederek işlemleri tamamlamak yeterli olacak.

Kampanya kapsamında MTV ödemesini Akbank Direkt Internet, Akbank Direkt Mobil, Akbank ATM'leri, Akbank telefon şubesi, Akbank şubeleri, SMS veya www.gib.gov.tr üzerinden Akbank kredi kartları (Axess, Wings, Free, Axess Kobi, Axess Business, Wings Business) ile yapanlar 2 taksit fırsatından yararlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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