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MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları - Son Dakika

MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları

13.07.2021 11:57

Her yıl iki taksit olarak ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit zamanı geldi. 50 bin liraya kadar yükselen MTV ödemeleri için bankalar da kampanya üstüne kampanya yapmaya başladı. İşte cebi yakmayan taksit fırsatları.

Yaklaşık 24 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV), ikinci taksit ödemesi 1 Temmuz'da başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenebilen MTV'nin, ikinci taksitini ödemek için son gün olan 31 Temmuz hafta sonuna denk geldiği için son tarih 2 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanan MTV'de bu yılki artış ise yüzde 9.11 olmuştu. Buna göre; en düşük MTV 109 lira, en yüksek ise 50 bin 107 TL.

2018 ÖNCESİ VE SONRASI

Yeni oranlara göre 2018'den önce kayıt ve tescil edilen ve 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin MTV oranı motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağı olanlar için 964 liradan 1.051 liraya çıkmıştı. Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1.678 liradan 1.830 liraya, 1601-1800 cc arasında olanlar içinse 2 bin 964 liradan 3 bin 234 liraya yükselmişti. 1801-2000 cc arasında olanlar için de 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001-2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya gelmişti.

ÜCRET NEREDEN YATIRILIR?

MTV borcunu ödemenin birden fazla yöntemi var. Araç sahipleri, İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi 'ivd.gib.gov.tr' üzerinden şifre girmeden 'MTV ödeme' alanına, plaka ve TC kimlik numarasını yazarak borçlarını ödeyebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) mobil uygulaması üzerinden de 02:00-22:00 saatleri arasında kredi kartıyla ödeme yapılabiliyor. Ayrıca TC kimlik numarasıyla e-Devlet üzerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV borcunu ödemek mümkün.

TAHSİLATTA DEĞİŞİKLİK

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere bir değişikliğe gidilmişti. Buna göre; vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile PTT vasıtasıyla tahsiline devam ediliyor. Ödeme için bu bankaların mobil uygulaması, telefon bankacılığı veya şubeleri kullanılabiliyor.

ÖZELDE KREDİ KARTIYLA

Özel bankalar tarafından nakit olarak, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılamıyor. Bu yüzden MTV özel bankalardan sadece kredi kartı kullanılarak ödenebilecek. Diğer yandan şirketler ise sadece kamu bankaları üzerinden nakit ödeme yapabiliyor. EFT yapılsa da bu sefer vergi ödeme makbuzu temin edilemeyeceği için ayrıca makbuzun vergi dairesinden alınması gerekiyor.

GEÇMİŞ BORCU OLANA YAPILANDIRMA FIRSATI

9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yapılandırma yasası MTV borcunu da kapsıyor. Geçmiş dönemden borcu olanların 31 Ağustos'a kadar başvuru yapması gerekiyor. Yapılandırmadan faydalananlar gecikme ceza ve faizinden kurtulacak. Enflasyona göre hesaplanacak küçük bir fark anaparaya eklenecek. Neredeyse eski borcun anaparası ödenerek borç kapatılabilecek. Son güne kalmadan İnteraktif Vergi Dairesi'nden (ivd.gib.gov.tr) yapılandırmaya başvuru yapılabilir.

İŞTE KOLAYLIK SAĞLAYAN BANKALAR

Halkbank: Paraf ile Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Dialog ya da gib.gov.tr'den yapılacak MTV ödemelerine 3 taksit imkanı sunuyor. Kampanya 2 Ağustos'a kadar geçerli.

Ziraat Bankası: Ziraat Mobil, internet şubesi, ATM ve gib.gov. tr kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile yapılacak MTV ödemelerinde 100 TL ve üzerindeki işlemlere 3 taksit uyguluyor. Kampanya 2 Ağustos'a kadar geçerli.

VakıfBank: Worldcard ile 31 Temmuz'a kadar sadece banka kanallarından yapılan MTV ödemelerine, işlem anında faizsiz 2 veya 3 taksit imkanı veriliyor. gib.gov.tr üzerinden yapılan MTV ödemeleri kampanyaya dahil değil.

İş Bankası: İş Bankası Ticari Kredi Kart'ıyla Maximum Mobil ve Maximum İşyerim uygulamaları üstünden ya da gib.gov.tr üstünden 'Maximum Mobil ile Öde' seçeneği ile gerçekleştirilen 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde 3 taksit, İşCep ve internet şubesinden yapılan 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 2 taksit fırsatı sunuyor. Kampanya 2 Ağustos'a kadar geçerli.

Garanti BBVA: Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet, BonusFlaş, 444 0 333 Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, Garanti BBVA ATM'leri ve Garantibbva.com.tr'den yapılan tüm MTV ödemelerine ücretsiz 2 taksit, GarantiPay ile yapılan ödemelerde ise ücretsiz 3 taksit fırsatı sunuluyor. Ayrıca gib.gov.tr'den GarantiPay seçilerek yapılan ödemelerde ücretsiz 3 taksit, kredi kartı seçilip kart bilgileri girilerek yapılan ödemelere ücretsiz 2 taksit fırsatı sunuluyor. Kampanya 31 Temmuz'a kadar geçerli.

DenizBank: MTV ödemelerini Denizbank bireysel kredi kartları ve Bonus Business kredi kartı ile DenizKartım, DenizBank internet şubesi, mobil bankacılık, ATM, DenizBank iletişim merkezi ve şubeleri ile gib.gov.tr üzerinden yapanlara ücretsiz faizsiz 3 taksit imkanı veriyor. Kampanya 2 Ağustos'a kadar geçerli.

YapıKredi: MTV ödemesini Yapı Kredi Mobil, internet şubesi, banka şubeleri ya da gib.gov.tr'den Yapı Kredi kredi kartıyla yapanlara 3 taksit imkanı veriyor. Ayrıca gib.gov.tr'den World Pay QR kodla ödeyenlere 4 taksit sunuyor. Kampanya 2 Ağustos'a kadar geçerli.

Kuveyt Türk: Sağlam Kart, Sale Plus, Özel Bankacılık Kredi Kartı, Seyyah Kart müşterilerinin 50 TL ve üzerindeki MTV ödemelerine 3 taksit imkanı veriliyor. 31 Temmuz'a kadar geçerli olan kampanyada internet şubesi, mobil şube, çağrı merkezi, şube kanalları ile gib.gov.tr kullanılabiliyor.

TEB: 31 Temmuz'a kadar TEB Ticari Kredi Kartları ile TEB Kurumsal İnternet Şubesi veya gib.gov.tr'den yapılan MTV ödemelerine 2 taksit fırsatı sunuyor. Kampanya'dan TEB Bonus Business Platinum Card, TEB Bonus Business Classic Card, TEB Business Card ve TEB Patron Kart'lar yararlanabiliyor.

NOT: Bazı bankaların kampanya tarihi 31 Temmuz. Ödeme yaparken bu tarihe dikkat etmekte fayda var.

MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları

Gelir İdaresi Başkanlığı, İnternet, Vergi, Mtv, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları - Son Dakika Ekonomi


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