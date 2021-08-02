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MTV'de ikinci taksit ödemesi için bugün son gün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık olacak - Son Dakika

MTV'de ikinci taksit ödemesi için bugün son gün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık olacak

02.08.2021 13:35

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit için bugün son gün. Normalde saat 17.00'da kapanan vergi daireleri MTV ödemeleri için bugün saat 19.00'a kadar hizmet verecek.

Aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanan MTV'de bu yılki artış yüzde 9.11 olmuştu. Buna göre; en düşük MTV 109 lira, en yüksek ise 50 bin 107 lira. Hem MTV hem de başka ödemeler için normalde saat 17.00'de kapanan vergi daireleri, bugün saat 19.00'a kadar açık olacak.

2021 MTV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelecek yıl 1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 56 bin 500'ü aşmayanlar için bin 51, taşıt değeri 99 bini aşmayanlar için bin 155, taşıt değeri 99 bin lirayı aşanlar için bin 261 lira olacak.

MTV'de ikinci taksit ödemesi için bugün son gün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık olacak

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen tarifeye göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıktı.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükseldi.

MTV'de ikinci taksit ödemesi için bugün son gün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık olacak

1-6 YAŞ ARASU MİNÜBÜS İÇİN BİN 256 LİRA

Otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtlarında, 1-6 yaş arası minibüs bin 256 lira, 1-6 yaş arası otobüs ve benzeri araçlar için 3 bin 172 lira, 1-6 yaş arası 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon, çekice ve benzeri açlar için bin 127 lira olarak belirlendi.

MTV'de ikinci taksit ödemesi için bugün son gün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık olacak

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.

Motorlu Taşıt Vergisi anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.

MTV'de ikinci taksit ödemesi için bugün son gün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık olacak

Mtv, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MTV'de ikinci taksit ödemesi için bugün son gün! Vergi daireleri saat 19.00'a kadar açık olacak - Son Dakika Ekonomi


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