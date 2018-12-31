Mtv'de Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu

2019 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı yüzde 15,9 olarak belirlendi.

2019 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin artış oranı yüzde 15,9 olarak belirlendi.



2019 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) Cumhurbaşkanlığı kararıyla indirim yetkisi kullanıldı. 2019 yılı için yüzde 23.73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı MTV için yüzde 15.9 olarak belirlendi.



Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 503 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile edinilen yeniden değerlendirme oranı, 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verildiği yetkiye dayanılarak, aynı kanunun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifi, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 15.9 olarak yeniden belirlenmiştir" denildi. - İSTANBUL

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