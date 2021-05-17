İşte gecede ödül kazananlar
En iyi film: To All the Boys: Always and Forever
En iyi şov: WandaVision
Bir filmde sergilenen en iyi performans: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom
Bir şovda sergilenen en iyi performans: Elizabeth Olsen (WandaVision)
En iyi kahraman: Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier)
En iyi öpücük: Chase Stokes & Madelyn Cline (Outer Banks)
Komedi dalında en iyi performans: Leslie Jones (Coming 2 America)
Atılım gösteren performans: Rege´-Jean Page (Bridgerton)
En iyi dövüş sahnesi: Wanda, Agatha'ya Karşı: WandaVision
En iyi ikili: Anthony Mackie & Sebastian Stan: The Falcon and the Winter Soldier
Ayrıca Avengers filmlerinde Black Widow rolüyle yıldızını parlatan Scarlett Johansson da MTV'nin Nesil Ödülü'ne layık görüldü. Oyuncu; daha önce bu ödülle onurlandırılan Sandra Bullock, Jim Carrey, Tom Cruise, Johnny Depp, Robert Downey Jr., Jamie Foxx, Dwayne Johnson ve Mike Myers gibi isimlerin arasına katılmış oldu.
Son Dakika › Magazin › MTV Sinema ve TV Ödülleri'ni kazananlar açıklandı - Son Dakika Magazin