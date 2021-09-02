Üye Girişi
"Mu" olarak bilinen yeni Kovid-19 mutasyonu Japonya'da görüldü - Son Dakika

"Mu" olarak bilinen yeni Kovid-19 mutasyonu Japonya'da görüldü

02.09.2021 14:06

Koronavirüsün mutasyon endişesi dünya basınında yer aldı. Kolombiya'da ortaya çıkan ve "Mu" olarak bilinen yeni Kovid-19 mutasyonunun Japonya'ya sıçradığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılara karşı direnç gösterme ihtimalinin olduğu bildirilen yeni mutasyon Japonya'da endişe yarattı.

Kolombiya'da ortaya çıkan ve "Mu" olarak bilinen yeni Covid-19 mutasyonunun Japonya'ya sıçradığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "İzlenmesi gereken mutasyon" olarak tanımlanan "B.1.621", vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamadığı Japonya'da endişeleri arttırdı.

JAPONYA'DA İKİ KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Korona virüs salgınında mutasyon endişesi dünya kamuoyunda sürerken, Kolombiya'da ortaya çıkan ve "Mu" olarak bilinen yeni mutasyonun Japonya'da ilk kez görüldüğü bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "izlenmesi gereken" mutasyon olarak tanımlanan ve "B.1.621" olarak da bilinen mutasyona havaalanlarındaki karantina merkezlerinde pozitif sonuç veren 2 yolcuda rastlandığı açıklandı.Japonya Sağlık Bakanlığı, pozitif sonuçlar üzerinde yapılan genetik incelemelerde vakaların Mu mutasyonu olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Haziran ayı sonlarında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Narita Havalimanı'na gelen 40'lı yaşlardaki bir kadın yolcu ile Temmuz başında İngiltere'den Haneda Havalimanı'na inen 50'li yaşlardaki bir diğer kadın yolcunun mu mutasyonu ile enfekte olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Yeni tehlike Mu mutasyonu Japonya'ya sıçradı

DSÖ RİSKE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kolombiya'da ortaya çıkan mu mutasyonu, DSÖ tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "izlenmesi gereken mutasyon" olarak tanımlamıştı. DSÖ, mu mutasyonunun küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0.1 seviyelerinde olmasına karşın, Kolombiya'da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğuna dikkat çekmişti.

Yeni tehlike Mu mutasyonu Japonya'ya sıçradı

MU, İLGİ MUTASYONU KATEGORİSİNDE

Şimdiye dek görülen Covid-19 mutasyonlarını VOC (endişe verici mutasyon) ve VOI (ilgi mutasyonları) olarak sınıflandıran DSÖ, daha önce Alfa, Beta, Gamma ve Delta mutasyonları "endişe mutasyonları" sınıfına dahil etmişti. "Mu mutasyonu" ise an itibariyle takip edilmesi gereken "ilgi mutasyonları" arasında yer alıyor. Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 1 milyon 511 bin 373'e ulaşmış, ölü sayısı da 16 bin 154'e yükselmişti.

Mu olarak bilinen yeni Kovid-19 mutasyonu Japonya'da görüldü
Mu olarak bilinen yeni Kovid-19 mutasyonu Japonya'da görüldü

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Kolombiya, Japonya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya 'Mu' olarak bilinen yeni Kovid-19 mutasyonu Japonya'da görüldü - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor 14:20 Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı 14:13 Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı 14:05 Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı
20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 14:00 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak 13:53 Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek 13:46 Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek
Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi 13:37 Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı 13:31 Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı

Son Dakika Haberleri
14:20 Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor
14:18 Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu
14:05 Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı
14:02 Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır
13:53 Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak
13:46 Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek
13:39 YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi
13:36 Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi
13:34 Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi İhsan Aktaş'tan bomba iddia: İmamoğlu, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilir
13:30 Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı
Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı         
14:25
Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu         
14:18
Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı         
14:10
Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır         
14:03
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti         
13:57
Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek         
13:50
YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi         
13:40
Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu         
13:33
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak         
12:00
Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti         
11:55
Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da         
11:50
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı         
11:43
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 14:29:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Mu" olarak bilinen yeni Kovid-19 mutasyonu Japonya'da görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement