MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası hizmet vermeye başladı - Son Dakika

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MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası hizmet vermeye başladı
6 saat önce
MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'ndan detaylar İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında dünyada 829 sismik izolatör ile güçlendirilen en...
MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'ndan detaylar İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında dünyada 829 sismik izolatör ile güçlendirilen en büyük hastane unvanına sahip olan Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası, hizmet vermeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:03 Kaynak: AA
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