Muadil ilaç veren eczacıyı dövdüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muadil ilaç veren eczacıyı dövdüler - Son Dakika

Muadil ilaç veren eczacıyı dövdüler

6 saat önce

GAZİANTEP'te, yılbaşı günü nöbetçi olan eczacı Vehbi N. ve 2 oğlu, doktorun yazdığı reçetedeki ilacın muadilini verdiği gerekçesiyle ilacı alan kişi ve yakınlarının saldırısına uğradı.

Muadil ilaç veren eczacıyı dövdüler, System.String[]

GAZİANTEP'te, yılbaşı günü nöbetçi olan eczacı Vehbi N. ve 2 oğlu, doktorun yazdığı reçetedeki ilacın muadilini verdiği gerekçesiyle ilacı alan kişi ve yakınlarının saldırısına uğradı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansırken, Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci saldırıyı kınadı.

Olay, yılbaşı gecesi Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Eczacı Vehbi N. ve 2 oğlunun işlettiği ve o gün nöbetçi olan eczaneye gelen bir kişi reçetesini vererek ilaçlarını aldı. Eczaneden ayrıldıktan bir süre sonda tekrar eczaneye gelen bir grup Vehbi N. ve oğullarına reçetedeki ilacın muadilini verdiği gerekçesi ile saldırdı. Yüzlerinden aldıkları darbelerle yaralanan 3 kişi olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan eczacılar, kendilerine saldıran ismi öğrenilemeyen kişilerden şikayetçi oldu. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eczacılar Oda Başkanı İrfan Demirci, "Doktor tarafından yazılan ilacın eş değeri veriliyor. Eczacılar olarak eş değer ilaç vermede bir sıkıntı yok. Sağlık Bakanlığı da eş değer ilaç vermenin önünü açan politikalar güdüyor. Eczanede reçetede yazılan ilaçların aynısı olmadığı için eş değer olan ilacı veriyorlar. Sonra hasta yakınları yanlış ilaç verdiği gerekçesiyle eczaneye ve çalışanlara şiddet uyguluyor. Burada kimsenin yaşamaması gereken olaylar yaşanıyor. Hastanede, poliklinikte,  sağlık ocağında, eczanede sağlık çalışanları sürekli şiddetle karşı karşıyalar. Bence sağlıkta şiddet bu ülkenin toplumsal bir sorunu. Sağlıkta şiddete herkesin sahip çıkması gerekiyor. Eczanede saldırıya uğrayan arkadaşlar darp raporu aldı. Emniyette de gerekli şikayetlerde bulunacaklar. Biz de Eczacılar odası olarak eczacının yanında olacağız" dedi.


İrfan Demirci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı
Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor

Son Dakika Haberleri
18:12 "TEKNOFEST'in Gaziantep'e geliyor olması heyecan verici" - Son Dakika
18:11 Bakırköy'de hastanede bir doktor darp edildi - Son Dakika
18:10 Nakliyeciler eylem yaptı - Son Dakika
18:09 DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
18:05 Kırşehir Belediyesinde sözleşmeli personel tartışması - Son Dakika
18:01 İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 18:17:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muadil ilaç veren eczacıyı dövdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]