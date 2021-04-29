Muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek.
29.04.2021 13:25
Muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek.
Muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek.
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