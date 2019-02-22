Son Dakika Haberleri: Muallim Rif'at Konulu Panel Düzenlendi

Muallim Rif'at Konulu Panel Düzenlendi

17 dakika önce

Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı (YOYAV) tarafından düzenlenen " Araştıran, Yoran, Yazan, Öğreten ve Üreten İnsan Muallim Rif'at " konulu panel düzenlendi.

Muallim Rif'at Konulu Panel Düzenlendi, System.String[]
Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı (YOYAV) tarafından düzenlenen " Araştıran, Yoran, Yazan, Öğreten ve Üreten İnsan Muallim Rif'at " konulu panel düzenlendi.

Ankara'da YOYAV Genel Merkezinde gerçekleştirilen Muallim Rif'at'ı anma programına AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'de katıldı.

YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma programında bir açıklama yapan Milletvekili Dülger, "İlim ve irfan yuvası, mantık ve marifet ovası Kilis'in yetiştirdiği, Ülkemizin ve Kilis'in medar-ı iftiharı Değerli Türk Dili Araştırmacısı Alim ve şair merhum Kilisli Muallim Rifat Bilge'yi dar-ı bekaya irtihalinin 66. sene-i devriyesinde YOYAV tarafından düzenlenen Araştıran, Yoran, Yazan, Öğreten ve Üreten İnsan Muallim Rif'at konulu panele katıldık. Değerli katılımcıların farklı bakış açısından İlim irfan ehli medar-ı iftiharımız Kilisli Muallim Rıf'at Bilge'yi anıyoruz" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:30 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Rakibi Özhaseki Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu Kangal Köpeklerinin Güneydoğulu Rakibi Kurtboğan, 50 Bin Liraya Satılıyor

Seçimlere Sayılı Günler Kala, Yapılan Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 15:47:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muallim Rif'at Konulu Panel Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]