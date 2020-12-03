Muallimköy'de 302 kişiye tapu verildi - Son Dakika

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Muallimköy'de 302 hak sahibine tapularını Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte verdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede tapu sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mahallelerde devam eden şuyulandırma çalışmalarının ardından vatandaşlara tapularını takdim eden Başkan Büyükgöz, düzenlenen törenle Muallimköy Mahallesi'nde 302 hak sahibine tapularını takdim etti. Düzenlenen sembolik tapu törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, KBB Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Seçimlerden bugüne birçok bölgede şuyulandırma çalışmalarını hızlandırdık ve tamamladık. Bugün 20 hektar bir alanda yapılan bir işlemi sonlandırmış olduk. Bugün bu bölgede toplam 302 kişi işlem görerek tapularına kavuşmuş oluyor. Hedefimiz 2021 yılının sonuna kadar Gebze'de imar sorununu gündemden çıkarmak. Katılımınızdan ötürü teşekkür ediyor, tapularınızın hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başkan Büyükgöz'ün ardından konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Belediye hizmet ettiği insanları mutlu etmek için vardır. Mutluluk ulaşılması gereken bir idealdir. Tapu sorunu olan vatandaş mutlu olmaz. Yol, su ve benzeri sorunları olan vatandaş mutlu olmaz. Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz'e bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından hak sahiplerine tapuları takdim edildi. - KOCAELİ