Muammer Cindilli Güneş Vakfı'nın konuğu - Son Dakika
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Muammer Cindilli Güneş Vakfı'nın konuğu

6 saat önce

Güneş Vakfı tarafından düzenlenen Geleneksel Cuma Günü Konferans etkinliklerinin bu hafta ki konuğu Erzurum'un saygın iş adamlarından birisi olan Muammer Cindilli, "Günün Getirdikleri" konulu sunumu ile oldu.

Muammer Cindilli Güneş Vakfı'nın konuğu, System.String[]

Güneş Vakfı tarafından düzenlenen Geleneksel Cuma Günü Konferans etkinliklerinin bu hafta ki konuğu Erzurum'un saygın iş adamlarından birisi olan Muammer Cindilli, "Günün Getirdikleri" konulu sunumu ile oldu.


Konferans, İdlib'teki şehitlerimiz başta olmak üzere vatanı uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Cindilli, konuşmasına başlarken tüm katılımcılardan kahraman şehitlerimizin aziz ruhları için fatiha okunmasını istedi. Konuşmasının devamında 28 Şubat süreci hakkında bilgiler verip kendi hatıralarını paylaşarak ülke gündemini değerlendirdi.


Konferansın ardından Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve yönetim kurulu üyesi Ayhan Buzlak, Muammer Cindilli'ye kıymetli hatıralarını ve bilgilerini paylaştığı için Teşekkür Belgesi takdim ettiler. Prof. Dr. Alpaslan Ceylan "İdlib'te şehadet şerbeti içen kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bilinsin ki Türk Milleti metanetini bir an olsun terk etmeyecek ve ülkemizin refahı için ne gerekiyorsa yapacaktır. Bu anlamda Güneş Vakfı ailesi olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız." İfadelerini kullandı. - ERZURUM

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:50 Kaynak: İHA
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