Libya'nın 2011'deki isyanla devrilip öldürülen lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi, Trablus'ta tutuklu bulunduğu hapishaneden serbest bırakıldı.

Kaddafi'nin üçüncü oğlu 47 yaşındaki Saadi Kaddafi'nin serbest bırakıldığını geçici hükümet kaynakları da doğruladı.

Kaddafi'nin bir uçakla Türkiye'ye gittiği düşünülüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise, Fransız haber ajansı AFP'ye açıklamasında Kaddafi'nin İstanbul'a vardığına dair herhangi bir bilgileri olmadığını ifade etti.

Libya Başkanlık Konseyi, Pazartesi günkü açıklamasında aralarında Kaddafi'nin eski kabine ve istihbarat şefi Ahmed Ramadan'ın da bulunduğu birkaç tutuklunun serbest bırakıldığını söylemişti. Ramadan, Muammer Kaddafi'nin sırlarını bildiği için 'Kara Kutu' lakabıyla tanınıyordu.

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), yazılı açıklamasında tutukluların serbest bırakılmasının "hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygıya doğru önemli bir adımı temsil ettiğini ve haklar temelinde ulusal uzlaşı sürecine katkıda bulunacak olumlu bir gelişme olduğunu" söyledi.

Saadi Kaddafi, Libya'nın özel kuvvetlerinin eski komutanıydı ve İtalya'da profesyonel futbol oyunculuğu yaptı. Saadi Kaddafi, Libya takımlarında oynadıktan sonra 2003'te, Muammer Kaddafi ile de iyi ilişkileri olan dönemin İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi'nin talebi üzerine, Perugia takımında oynamak için imza attı.

Ancak yeşil sahaya nadiren inen Saad Kaddafi, ikinci sezonunda doping nedeniyle üç ay sahalardan uzaklaştırma cezası aldı.

İtalyan ligindeki en büyük başarısı, Mayıs 2004'te Juventus'a karşı 15 dakika oynamak oldu.

Libya'ya 2011'de düzenlenen NATO destekli müdahaleden sonra Saadi Kaddafi Nijer'e kaçtı ama 2014'te Libya'ya iade edildi.

Saadi Kaddafi, Libya'daki protestoculara karşı suç işleme ve 2005'te Libya futbol takımı teknik direktörü Beşir el Rayani'yi öldürme suçlamalarından hapse mahkum edildi. Mahkeme, Nisan 2018'de Kaddafi'yi Rayani cinayetinden suçsuz buldu.

AFP'ye konuşan Libya Adalet Bakanlığı'ndan bir kaynak, Kaddafi'nin serbest bırakılmasının birkaç yıl önce alınan bir mahkeme kararına dayandırıldığını söyledi.

Bir başka kaynak da serbest bırakılması için bazı koşulların sağlanması gerektiğini ifade etti.