Muammer Keskin Kimdir? Muammer Keskin Kaç Yaşında, Nereli? Muammer Keskin Biyografisi! - Son Dakika
Üye Girişi

Muammer Keskin Kimdir? Muammer Keskin Kaç Yaşında, Nereli? Muammer Keskin Biyografisi!

21.07.2023 09:49

İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Muammer Keskin, 1954 doğumlu olup Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir. Atatürk Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümü mezunu olan Keskin, uzun yıllar İstanbul Belediyesi'nde görev yapmıştır. Ayrıca Mali Müşavirler Birliği Derneği kuruluşunda etkin rol almış ve çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2019 yılından bu yana Şişli belediye başkanlığı görevini sürdürmektedir.

İdris Şahin Muammer Keskin Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Canlı yayınabağlanan İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Muammer Keskin kimdir? Muammer Keskin Muammer Keskin kaç yaşında, nereli? Muammer Keskin biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Muammer Keskin kimdir? Muammer Keskin kaç yaşında, nereli? Muammer Keskin biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MUAMMER KESKİN KİMDİR?

Muammer Keskin (d. 1954, Ardahan), Türk siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisi mensubu olup 2019'dan beri Şişli belediye başkanlığı görevini yürütmektedir.

Atatürk Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümü'nü bitirmiştir. Fahri Atabey'in İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde, 1972 yılında Fen İşleri Müdürlüğü'nde göreve başlamış, 1974-1978 yılları arasında, İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan'la birlikte, çalışmalarını İstanbul Yakası Asfalt Şubesi'nde sürdürmüş, Sonraki iki yılda ise, Aytekin Kotil'e bağlı olarak Şişli Şube Müdürü olarak hizmet vermiştir. 1985'te Mali Müşavirler Birliği Derneği kuruluşunda etkin şekilde yer almış, 1998-2006 yıllarında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. Ayrıca 1991-1995 yıllarında SHP Şişli ilçe başkanı olmuştur. 31 Mart seçimleri'nde partisinin ve Millet İttifakı'nın adayı olarak girdiği seçimde DSP'nin adayı ve eski başkan Mustafa Sarıgül'le yarıştı ve 20 puan farkla seçimi kazanmıştır. 5 Nisan 2019'da mazbatasını alarak göreve başlamıştır.

YORUMLAR
500

Muammer Keskin, İstanbul, Fox Tv, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muammer Keskin Kimdir? Muammer Keskin Kaç Yaşında, Nereli? Muammer Keskin Biyografisi! - Son Dakika


Son Dakika
10:43 "Yerli Messi" denilerek Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, Anadolu'ya yelken açıyor
10:39 Büyük hayal kırıklığı! "Yerli Messi" diye Galatasaray'a gelen Yusuf Demir, Anadolu'ya yelken açıyor
10:35 Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde olduğu Ya Çok Seversen dizisinde Ateş ve Leyla ilk kez öpüştü
10:31 Ya Çok Seversen dizisine damga vuran öpüşme sahnesi! İzleyicilerden yorum yağdı
10:31 Dolar/TL'de son durum! 26,93 seviyelerinde işlem görüyor
10:29 Dolar 26.93 liradan işlem görüyor
10:22 Babası Özkan Uğur'un ölümüyle dünyası yıkılan Alişan Uğur'dan yürekleri dağlayan paylaşım: İçim parçalanıyor
10:21 PKK'nın sözde finans kolunda faaliyet gösteren şüphelilere Konya'da baskın düzenlendi
10:17 Terör örgütü PKK'nın sözde finans ağına ağır darbe! 2 kişi yakalandı, biri resmen büyük balık
10:13 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Gelsin şimdi seçim yapsın, sandık koysun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 11:12:28. #1.12#
SON DAKİKA: Muammer Keskin Kimdir? Muammer Keskin Kaç Yaşında, Nereli? Muammer Keskin Biyografisi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement