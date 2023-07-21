Muammer Keskin Kimdir? Muammer Keskin Kaç Yaşında, Nereli? Muammer Keskin Biyografisi!

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MUAMMER KESKİN KİMDİR?

Muammer Keskin (d. 1954, Ardahan), Türk siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisi mensubu olup 2019'dan beri Şişli belediye başkanlığı görevini yürütmektedir.

Atatürk Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümü'nü bitirmiştir. Fahri Atabey'in İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde, 1972 yılında Fen İşleri Müdürlüğü'nde göreve başlamış, 1974-1978 yılları arasında, İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan'la birlikte, çalışmalarını İstanbul Yakası Asfalt Şubesi'nde sürdürmüş, Sonraki iki yılda ise, Aytekin Kotil'e bağlı olarak Şişli Şube Müdürü olarak hizmet vermiştir. 1985'te Mali Müşavirler Birliği Derneği kuruluşunda etkin şekilde yer almış, 1998-2006 yıllarında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. Ayrıca 1991-1995 yıllarında SHP Şişli ilçe başkanı olmuştur. 31 Mart seçimleri'nde partisinin ve Millet İttifakı'nın adayı olarak girdiği seçimde DSP'nin adayı ve eski başkan Mustafa Sarıgül'le yarıştı ve 20 puan farkla seçimi kazanmıştır. 5 Nisan 2019'da mazbatasını alarak göreve başlamıştır.