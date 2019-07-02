Muammer sağlık kontrolünden geçti
1 saat önce
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Muammer Yıldırım, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
Demir Grup Sivasspor
'un yeni transferi Muammer Yıldırım, İstanbul
'da sağlık kontrolünden geçti.
Muammer Yıldırım, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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