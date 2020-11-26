Muammer, tüm organları ters doğdu - Son Dakika

Muammer, tüm organları ters doğdu

26.11.2020 08:20
Muammer, tüm organları ters doğdu, System.String[]

Gülay Arslan çiftinin üçüncü çocuğu 15 günlük Muammer Fatih Arslan bebek, tüm iç organları ters olarak dünyaya geldi.

Gülay Arslan çiftinin üçüncü çocuğu 15 günlük Muammer Fatih Arslan bebek, tüm iç organları ters olarak dünyaya geldi. 20 bin doğumda bir görülen, 'ayna' olarak adlandırılan bu durumdaki minik bebeğin kalbi dahil, iç organlarının tamamının ters yerde oluştuğu tespit edildi.

Döşemealtı ilçesinde yaşayan Sadık Süleyman Arslan ve Gülay Arslan çiftinin üçüncü çocuğu Muammer Fatih, tüm iç organları ters dünyaya geldi. 15 gün önce özel bir hastanede dünyaya gözlerini açan bebeğin ilk muayenesinde, kalbinin sağ tarafta olduğu tespit edildi. Arslan bebeğin, röntgen ve tomografisi çekildiğinde, kalbinin yanı sıra iç organlarının tamamının ters yerde olduğu belirlendi. Bununla birlikte zatürre teşhisi konulan minik bebek, hastanenin yeni doğan yoğun bakımında gözlem altına alındı.

BEBEĞİN YAŞAMINI OLUMSUZ ETKİLEMEZBebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yasemin Eroğlu, tedavisi hakkında bilgi verdi. Eroğlu, organlarının ters olmasının bebeğin, çocukluk, gençlik ve yetişkinlik yaşamında olumsuz bir etki yaratmayacağını anlatarak, şöyle konuştu: "Kalbin sağda olması ara ara gördüğümüz ve yaşadığımız normal olasılıklardan. Fakat tüm organların tam ters yerde olması 20 binde bir görülebilecek olasılık. Bebeğin karaciğeri ve safra kesesi sağda olması gerekirken solda, mide ve kalın bağırsak sol tarafta olması gerekirken sağda oluşmuş. Sağ alt köşede bulunan apandist ise sol köşede. Yani bebeğimizde tüm organlar 'ayna' diye tabir edilen düzende, her biri tam ters yerlerde. Aileye ilk bilgiyi verdiğimizde oldukça tedirgin oldular. Fakat bebeğin yaşamını olumsuz etkileyecek bir durum olmadığını anlattığımızda rahatladılar. Bebek şu an yeni doğan yoğun bakımda müşahede altında. Birkaç gün içinde taburcu edip, anne ve babasına kavuşturacağız. Fakat bebeklik ve çocukluk yaşlarında ailenin dikkat etmesi gereken unsurları da kendilerine anlattık. Allah korusun bebeğin başına bir kaza veya başka bir şey gelirse, doktoruna mutlaka iç organlarının ters olduğunu söylemeleri konusunda kendilerini uyardık ki teşhis hızlı konulabilsin."'İLK DUYDUĞUMUZDA İNANAMADIK, ÇOK KORKTUK'Muammer bebeğin üçüncü çocukları olduğunu anlatan Gülay Arslan, "İlk duyduğumda inanamadım. Çok korktum. Ama doktorumuz sağlığını etkileyecek bir şey olmadığını, sadece birkaç konuda dikkatli olmamız gerektiğini bize anlatınca rahatladım. Bebeğimin organları ters olduğu için olabilecek bir hastalık veya doktor müdahalesi gerekirse organlarının ters olduğunu söylememizi istediler. Bebeğimin durumuna göre bir yaşam standardım olacak" diye konuştu.

Minik Muammer'in babası Sadık Süleyman Arslan ise doktorların sözlerinin içine soğuk su serptiğini söyledi. Kontrollerin ardından bebeğin organlarının ters olduğunu öğrendiklerinde şok olduklarını söyleyen Arslan, "Doktorumuz müşahede altına aldı ve kontrolleri yapıldı. İlk haber aldığımızda hüzün oldu. Ama doktorumuz hayati bir tehlikesi olmadığını söyleyince rahatladık. Şimdi taburcu olacağı günü bekliyorum. Bebeğimi cam kuvözün arkasında uzaktan gördüm" dedi.


Muammer, tüm organları ters doğdu
Muammer, tüm organları ters doğdu
Muammer, tüm organları ters doğdu
Muammer, tüm organları ters doğdu
Muammer, tüm organları ters doğdu
Muammer, tüm organları ters doğdu
Muammer, tüm organları ters doğdu
Muammer, tüm organları ters doğdu

Fatih Arslan, Fatih, Bebek, Gülay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muammer, tüm organları ters doğdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fransa Senatosu hükümete sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımayı tavsiye etti Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur Güzel oyuncu Ceyda Ateş anne oldu İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, "Maraba Televole" ile program jeneriğine konu oldu Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları         
07:50
Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak         
07:30
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu         
23:50
Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor         
23:30
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti         
21:41
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Putin'in Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam         
17:36
İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı         
17:13
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 08:36:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muammer, tüm organları ters doğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei