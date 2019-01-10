Son Dakika Haberleri: Muammer Yıldırım Çalışmalara Başladı

Muammer Yıldırım Çalışmalara Başladı

13 dakika önce

Kayserispor'un başarılı file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım takımla birlikte çalışmalara başladı.

Muammer Yıldırım Çalışmalara Başladı, System.String[]
Kayserispor'un başarılı file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım takımla birlikte çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısı öncesi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Antalya kampında geçtiğimiz gün oynanan hazırlık maçının 67.dakikasında aldığı darbe sonrası kısa süreli bilinç kaybı ve travma geçiren Muammer Yıldırım 2 gün dinlendikten sonra yeniden takımla çalışmalara başladı. Dün takımla birlikte çalışmalara yeniden başladığı için keyfi yerinde olduğu gözlenen Muammer Yıldırım, "Üzücü bir sakatlık geçirdim. Arayan, soran ve yanımda olan herkese teşekkür ederim. Rabbim kimseye bu tür sakatlıklar vermesin. Şimdi gayet iyi durumdayım. 2 gün dinlendikten sonra yeniden çalışmalara kaldığım yerden başladım. İnşallah kısa zamanda toparlayıp daha iyi durumda geleceğim" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:55 Kaynak: İHA

Antalya, Kayserispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir'de Robinho, İlk Maçına Çıktı Vagner Love'ın Avukatından Beşiktaş'a FIFA Tehdidi

Fenerbahçe, Parana Forması Giyen Jhonny Lucas'ı Transfer Etmek İstiyor Kasımpaşa, Benfica'nın Genç Kalecisi Bruno Varela'yı Kadrosuna Katmaya Hazırlanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 09:08:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muammer Yıldırım Çalışmalara Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]