Son Dakika Haberleri: Muammer Yıldırım Korkuttu

Muammer Yıldırım Korkuttu

48 dakika önce

Kayserispor'un başarılı kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım dün oynanan hazırlık maçında sakatlanarak yürekleri ağza getirdi.

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Kayserispor'un başarılı kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım dün oynanan hazırlık maçında sakatlanarak yürekleri ağza getirdi.

Antalya kampında dün oynadığı ilk hazırlık maçının 67.dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası yere yığılan Muammer'e saha içinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerinin arından kosa süreli travma geçiren Muammer Zülfikar Yıldırım geceyi hastanede geçirdi.

Kulüpte yapılan açıklamada," Dün oynadığımız Go Ahead Eagles maçında rakip futbolcu ile çarpışmasından dolayı, küçük bir travma geçiren oyuncumuz Muammer Zülfikar Yıldırım'ın çekilen tomografisinde herhangi bir negatif sonuca rastlanmamıştır. Oyuncumuz yapılan tetkikler sonucunda dün akşamı müşahede altında tutulacaktır. Oyuncumuza geçmiş olsun diyoruz." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:00 Kaynak: İHA

Antalya, Kayserispor, Spor
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