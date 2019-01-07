Muammer Yıldırım Taburcu Edildi

açıklamalarda bulunan kaleci Yıldırım, "İkili mücadele sonrası yerde kaldım. Kısa süreliğine bilinç kaybı oldu.

açıklamalarda bulunan kaleci Yıldırım, "İkili mücadele sonrası yerde kaldım. Kısa süreliğine bilinç kaybı oldu. Hastanede tetkikler temiz çıktı. İyiyim. Dua eden, destek mesajları yayınlayan herkese teşekkür ederim" dedi.



- Eden

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