Son Dakika Haberleri: Muammer Yıldırım Taburcu Edildi

Muammer Yıldırım Taburcu Edildi

1 saat önce

açıklamalarda bulunan kaleci Yıldırım, "İkili mücadele sonrası yerde kaldım. Kısa süreliğine bilinç kaybı oldu.

Muammer Yıldırım Taburcu Edildi, System.String[]
açıklamalarda bulunan kaleci Yıldırım, "İkili mücadele sonrası yerde kaldım. Kısa süreliğine bilinç kaybı oldu. Hastanede tetkikler temiz çıktı. İyiyim. Dua eden, destek mesajları yayınlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

- Eden

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:22 Kaynak: DHA

Spor
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