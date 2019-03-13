Muammerin Sırlar Odası

Defile başlamadan 1 saat önce kulise girdim defile bitince herkes çıkana kadar da kulisteydim Hatice zaten kıpır kıpır neşe dolu hiperaktif bir kişilik ilk defa karşılaşıyoruztaşlar tabiki sonradan yerine oturdu defile öncesi arkadasını dönüp pozlar verip arkadaşına fotolar çektiriyordu demekki abla bir yerini açıcakmış defile bittiğinde anladım defile başladığında 2. Set Hatice nindi bende basınla beraber tam podyumun karşısından izliyordumve pozunu verip dönerken elbisesinin kuyruğunu kaldırdı herşey ortada mal beyanında bulundu şaşırmadım çünkü bir hamle bekliyordum zekice bir strateji oldu çünkü orda şarkı söylese kimse ondan bahsetmeyecekti hatta defileden bile şimdidede bahsetmiyorlar gerçi gelinlik fuarından ve 51 tane modacıdan fakat Hatice be Muammer Ketenci basın ın ilgi odağı oldu defileden sonra geri göndüğümüzde herkes gayetmutluydu Muammer Ketenci de Hatice de

Kurgu olup olmadığını allah bilir sadece biz tahmin yürütebiliriz ama kurgu ise yapanada yaptıranada helal olsun sanat ın popülerlik Demet Akalın ın star olduğu bir ülkede sanattan anlaşılmadığı gayet ortada Muammer Ketenci ilmek ilmek eliyle elbise işlese Hatice podyumdamüziğin üzerine söz yazsa inanın yine kimse onlardan bahsetmeyecekti bir şeyleri yapılanları insanları eleştirirken bunu bu noktaya bizim getirdiğimizi unutmayalım pöpilerıteyi sağlayan insanların dilinden konuştular ikisinide burdan kutluyorum eskidende bir çok mankenin ünlü olabilmek için podyumda askısını açıp göğüslerini gösterdiğinide hatırlatırım birazcık gerçek sanat ve sanatçıya değer verilse insanlar ve basın tarafından aslında herkes sadece kendi işini yapıcakgüzel stratejiydi ben şaşırmadım Hatice yada Muammer Ketenci yerinde olsaydım bende aynı şeyi yapardım hatta daha fazlasını belki kutluyorum ikisinide ...