Son Dakika Haberleri: Muavin ve Şoförü Rehin Alan Şahsa Operasyon

Muavin ve Şoförü Rehin Alan Şahsa Operasyon

1 saat önce

Ortağını vuran, ardından bindiği otobüste muavin ve otobüs şoförünü rehin alan şahıs, operasyonla etkisiz hale getirildi.

Ortağını vuran, ardından bindiği otobüste muavin ve otobüs şoförünü rehin alan şahıs, operasyonla etkisiz hale getirildi. Balıkesir'de gece geç saatlerde Pamukçu ilçesinde bulunan kontrol noktasında hareketli dakikalar yaşandı. 16 RH 635 plakalı İzmir - İstanbul seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsü kontrol için durdurulduğu esnada, otobüs içerisinde bulunan yolculardan Sadık Z. isimli şahıs, silahla ateş etti. Otobüsten can havliyle inen yolcular güvenli noktaya alındı. Otobüs içerisindeki Sadık Z., şoförü ve muavini rehin alarak otobüsü kaçırarak Bursa istikametine devam etti. Teyakkuza geçen Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer ekipleri Bigadiç kavşağında otobüsü durdu. Polislerin ikna çalışmasına cevap vermemesi üzerine devreye özel hareket polisleri girdi. Otobüse zorla giren Özel Harekat Polisleri silah kullanılmadan şahsı suç aleti silah ile birlikte yakaladı. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in bizzat yürüttüğü operasyonda otobüste rehin tutulan şoför ve muavin ise olaydan zarar görmeden kurtuldu. Öte yandan operasyon anında İzmir - Bursa karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:41 Kaynak: İHA

Balıkesir, İzmir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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