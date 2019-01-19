Muavini Olduğu Yolcu Otobüsünün Çarpmasıyla Yaralandı
43 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Hüseyin Bozdemir yolcu otobüsü ile geri manevra yaparken muavini Cihat Süslü'ye çarptı.
ÇANAKKALE'nin Gelibolu
ilçesinde, Hüseyin Bozdemir yolcu otobüsü ile geri manevra yaparken muavini Cihat Süslü'ye çarptı. Otobüsün altında kalarak bacakları ezilen Süslü, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Gelibolu otobüs terminalinde meydana geldi. Yolcu almak için otobüs terminaline giren bir firmaya ait 35 BK 983 plakalı otobüsün şoförü Hüseyin Bozdemir geri manevra yaptığı sırada otobüsün muavini Cihat Süslü'ye çarptı. Otobüsün altında kalan Cihat Süslü'nün bacakları ezildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı muavin Süslü'yü ilk müdahalesinin ardından, Gelibolu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye aldı. Cihat Süslü, buradaki tedavisinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otobüs şoförü Hüseyin Bozdemir ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:49 Kaynak: DHA
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