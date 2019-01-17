Son Dakika Haberleri: Muavinin Dikkatsizliği Bomba Paniğine Neden Oldu

Muavinin Dikkatsizliği Bomba Paniğine Neden Oldu

11 dakika önce

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde bir otobüs firmasının muavininin yol kenarında unuttuğu valiz bomba paniğine neden oldu.

Muavinin Dikkatsizliği Bomba Paniğine Neden Oldu, System.String[]
Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde bir otobüs firmasının muavininin yol kenarında unuttuğu valiz bomba paniğine neden oldu.

Olay, Diyarbakır Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Otogar Terminali karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun sağ tarafında kaldırım üzerine bırakılan kahverengi çantayla ilgili ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Cadde trafiğe kapatıldıktan sonra bomba imha uzmanları valizde incelemelerde bulundu. İmha uzmanlarının, valizi fünyeyle patlatmaya hazırlandığı sırada otobüs şoförü koşarak gelip, çantanın kendilerine ait olduğunu söyledi. Daha sonra açılan valizde kıyafetler çıkınca, çevredekiler rahat bir nefes aldı.

Otobüs şoförü İsa Bayındır, yolcunun otobüse bindiği sırada muavinin çantayı unuttuğunu ve bunun da paniğe neden olduğunu belirterek, herkesten özür diledi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:52 Kaynak: İHA

Bağlar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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