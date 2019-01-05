Son Dakika Haberleri: Muay Thai Aday Hakem Kursu, Gelişim ve Vize Semineri Başladı

Muay Thai Aday Hakem Kursu, Gelişim ve Vize Semineri Başladı

1 saat önce

Muay Thai Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Aday Hakem Kursu, Gelişim ve Vize Semineri başladı.

Muay Thai Aday Hakem Kursu, Gelişim ve Vize Semineri Başladı, System.String[]
Muay Thai Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Aday Hakem Kursu, Gelişim ve Vize Semineri başladı.

Kayseri İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde başlatılan kurs, Muay Thai Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Durmaz ve Muay Thai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu tarafından veriliyor.

Yarın sonra erecek kursa toplam 45 kursiyer katılıyor. Yapılan bu kursla Muay Thai branşı yeni hakemler kazanırken, mevcut hakemler ise terfi alacaklar.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, kursa katılan kursiyerlere başarılar dilerken Muay Thai camiasına da hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

Kayseri, Vize, Spor
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