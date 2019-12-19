Muay Thai Avrupa Şampiyonub Arpacı'dan Başkan Topaloğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muay Thai Avrupa Şampiyonub Arpacı'dan Başkan Topaloğlu'na ziyaret - Son Dakika

Muay Thai Avrupa Şampiyonub Arpacı'dan Başkan Topaloğlu'na ziyaret

7 saat önce

Muay Thai sporcusu Dilara Sultan Arpacı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başkan Vekili Emin Gül'ü ziyaret etti.

Muay Thai Avrupa Şampiyonub Arpacı'dan Başkan Topaloğlu'na ziyaret, System.String[]

Muay Thai sporcusu Dilara Sultan Arpacı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başkan Vekili Emin Gül'ü ziyaret etti.


10-15 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Muay Thai Avrupa Kupası'nda derece elde eden Arpacı, başarısını paylaşmak üzere Başkan Necati Topaloğlu ve Başkan Vekili Emin Gül'ü ziyaret etti.


Yaklaşık 26 ülkeden 1300 sporcunun katıldığı turnuvada 51 kiloda kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Dilara Sultan Arpacı, temmuz ayında Malezya'da düzenlenecek dünya şampiyonasına milli takım adına gitmeye de hak kazandı.


Ziyarette konuşan Topaloğlu, "Böyle genç çocuklarımızın hem sporla uğraşması hem de şampiyon olması bizleri mutlu ediyor. Kendi kategorisinde şampiyon olan kızımı yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, Malezya'da düzenlenecek dünya şampiyonası var. İnşallah orada da şampiyon olarak Kemer'e altın madalya ile döner. Belediye olarak kızımızın her zaman yanındayız ve üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız" dedi.


Başkan Vekili Gül ise Muay Thai sporcusu Arpacı'nın başarısından dolayı kendisini tebrik ederek, "Kızımız bize ayrı bir gurur yaşattı. Kendisini inşallah dünya şampiyonu olarak da görürüz. Bunu başaracağına inancımız tam. Belediye olarak da her türlü desteği kendisine sağlayacağız" ifadelerinde bulundu.


Sporcu Arpacı da desteklerinden dolayı Başkan Necati Topaloğlu ve Başkan Vekili Emin Gül'e teşekkür etti. - ANTALYA

Necati Topaloğlu, Emin Gül, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:50 Kaynak: İHA
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