Son Dakika Haberleri: Muay Thai Sporcularının Madalya Sevinci

Muay Thai Sporcularının Madalya Sevinci

4 dakika önce

Kütahya'da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Muay Thai Şampiyonası'na katılan sporcular, kazandıkları madalyalar ile İncesu ilçesini gururlandırdı.

Muay Thai Sporcularının Madalya Sevinci, System.String[]
Kütahya'da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Muay Thai Şampiyonası'na katılan sporcular, kazandıkları madalyalar ile İncesu ilçesini gururlandırdı.

Kütahya'da, 4-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen organizasyona Kayseri'yi temsilen katılan ve şampiyonadan 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile dönen İncesu muay thai takımı, başarıya imza attı.

Sporcular ve antrenör Şakir Kaymaz, daire amirlerini ziyaret etti. Takım, bu kapsamda İncesu Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne de ziyaret gerçekleştirdi.

İncesu Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fevzi Aykar, sporcularla sohbet etti ve kendilerinden, ileriki turnuvalarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeleri yolunda söz aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:11 Kaynak: AA

7 Nisan, Kütahya, İncesu, Spor
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