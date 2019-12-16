Muay Thai Sporcusu Barut, 48 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Muay Thai Sporcusu Barut, 48 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Muay Thai Sporcusu Barut, 48 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu

6 saat önce

Tunceli'den Muay Thai Sporcusu Erivan Barut 48 kilogramda, Avrupa şampiyonu oldu.

Muay Thai Sporcusu Barut, 48 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu, System.String[]

Tunceli'den Muay Thai Sporcusu Erivan Barut 48 kilogramda, Avrupa şampiyonu oldu.


Tunceli'de 19 yaşındaki Muay Thai Sporcusu Erivan Barut, 10-15 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Muay Thai Avrupa Kupası'na katıldı. Kupada tüm rakiplerini yenen Barut, 48 kilo büyük bayanlar kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.


Alınan başarının son derece önemli olduğunu belirten Kulüp Antrenörü Gürsel Tayam, "Sporcumuzu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca turnuvaya katılmamıza destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile iş adamı Metin Sitoci'ye de teşekkür ediyorum" dedi. - TUNCELİ

Tunceli, Erivan, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Avrupa'nın konuştuğu Türk teknik adamın yeni adresi netleşiyor

Son Dakika Haberleri
17:04 Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Söz verdiğim gibi 20 puan yaptık" - Son Dakika Spor
17:02 Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica: Ligde her şey olabiliyor - Son Dakika Spor
17:02 Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da tamamlandı - Son Dakika Spor
16:59 (son dakika) Trabzonspor'un, TFF Tahkim Kurulu ile duruşmalı toplantısı 19 Aralık Perşembe günü... - Son Dakika Spor
16:54 Antalyaspor-Eyüpspor maçının sahası değişti - Son Dakika Spor
16:03 Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması - Son Dakika Spor
15:16 Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:08:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muay Thai Sporcusu Barut, 48 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]