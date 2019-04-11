Son Dakika Haberleri: Muay Thai Türkiye Şampiyonasında 7 Madalya

Muay Thai Türkiye Şampiyonasında 7 Madalya

43 dakika önce

5 Nisan 2019 tarihleri arasında Kütahya ilinde yapılan Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Muay Thai şampiyonasında Malatyalı sporcular 7 madalya ile döndüler.

Muay Thai Türkiye Şampiyonasında 7 Madalya, System.String[]
5 Nisan 2019 tarihleri arasında Kütahya ilinde yapılan Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Muay Thai şampiyonasında Malatyalı sporcular 7 madalya ile döndüler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Muay Thai şampiyonasında Malatyalı sporcular dereceler elde etti.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Okullar Arası Yıldızlar Muay Thai şampiyonasında dereceye giren sporcularımızı, antrenörlerini ve sporcularımızın ailelerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" diye konuştu.

Derece yapan sporcular ise şöyle:

1- Ravza Akbaş, 2- Melisa Küçükkaya- 2, 3- Fatmanur Özkaya, 4- Edanur Öner 5- Merve Nida Gül, 6- Ahmet Bozbey, 7- Ömer Efe - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:16 Kaynak: İHA
Kütahya, 5 Nisan, Türkiye, Spor
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