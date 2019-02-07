Son Dakika Haberleri: Muay Thai Turnuvası Öncesi Sporcular Bir Araya Geldi

Muay Thai Turnuvası Öncesi Sporcular Bir Araya Geldi

1 saat önce

Adana'da yarın başlayacak olan Muay Thai Turnuvası öncesi sporcular akşam yemeğinde bir araya geldi.

Muay Thai Turnuvası Öncesi Sporcular Bir Araya Geldi, System.String[]
Adana'da yarın başlayacak olan Muay Thai Turnuvası öncesi sporcular akşam yemeğinde bir araya geldi.

Adana'da cuma günü ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Muay Thai Turnuvası öncesi sporcular 'Kaburgacı Yaşar' isimli kebapçıda bir araya geldi. 6 ülkeden 14 sporcunun mücadele ettiği turnuva öncesinde sporcular yemeklerini yedikten sonra birbirleriyle poz verdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:15 Kaynak: İHA

ASKİ, Adana, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karısını İnşaat Demiriyle Döven Acımasız Kocanın İlk İfadesi Ortaya Çıktı Adana'da Sazan Balığıyla Yapılan Dolandırıcılığa Güldüren Tepki: Sazan Gibi Düştük

Fatih Terim'in Babası Talat Terim, Son Yolculuğuna Uğurlandı Beşiktaş, Kagawa'ya Özel Tişört ve Forma Çıkartmaya Hazırlanıyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 21:49:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muay Thai Turnuvası Öncesi Sporcular Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]