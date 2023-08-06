Muayene edilen kıza cinsel istismar suçlamasıyla doktor tutuklandı - Son Dakika
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Muayene edilen kıza cinsel istismar suçlamasıyla doktor tutuklandı

06.08.2023 12:33

Muğla'nın Menteşe ilçesinde muayene ettiği E.Ç. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen doktor Ufuk S. gözaltına alınarak tutuklandı. E.Ç., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene sırasında yaşanan olayı polise şikayet etti. Dr. Ufuk S., cinsel istismar suçundan tutuklandı.

Muayene ettiği kızın cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde muayene ettiği E.Ç. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen doktor Ufuk S. (31) gözaltına alınıp, tutuklandı.

Menteşe'de oturan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. E.S., ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu" dedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Dr. Ufuk S. dün 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.(DHA)

Kaynak: DHA
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Muğla, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Muayene edilen kıza cinsel istismar suçlamasıyla doktor tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muayene edilen kıza cinsel istismar suçlamasıyla doktor tutuklandı - Son Dakika
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