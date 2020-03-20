Muayene eldivenli gaspçı, otelde yakalandı - Son Dakika
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Muayene eldivenli gaspçı, otelde yakalandı

6 saat önce

ADANA'da, parmak izi bırakmamak için muayene eldiveniyle girdiği markette, iş yeri sahibine bıçak çekip, kasadaki 500 lirayı gasbeden Abbas U. (25), kız arkadaşı B.E. ile otelde yakalandı.

Muayene eldivenli gaspçı, otelde yakalandı, System.String[]

ADANA'da, parmak izi bırakmamak için muayene eldiveniyle girdiği markette, iş yeri sahibine bıçak çekip, kasadaki 500 lirayı gasbeden Abbas U. (25), kız arkadaşı B.E. ile otelde yakalandı. Gözaltına alınan B.E., serbest kalırken, Abbas U. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Eline parmak izi bırakmamak için muayene eldiveni takan Abbas U., iddiaya göre, markete girip, sahibi olan Ramazan B.'ye (34) bıçak çekerek, kasadaki parayı istedi. Tanınmamak için yüzünü de üzerindekinin kapüşonuyla gizleyen Abbas U., kasadan 500 lirayı gasbedip, kaçtı. Bu anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ramazan B.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırma sonucu şüphelinin kıyafetini, otelin önüne atılmış buldu. Otele giren ekipler, Abbas U. ve kız arkadaşı B.E.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. B.E., emniyetteki sorgusunda, "Erkek arkadaşımın kalacak yeri yoktu. Ben de otele çağırdım, morali bozuktu. Sebebini sorunca 'Benim kimseyle sorunum yok sadece polisle sorunum var' dedi. Daha sonra dışarı çıkıp eğlendik, geldiğimizde polis bizi yakaladı" dedi.B.E., sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Abbas U. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Ertuğrulgazi Mahallesi, Sarıçam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:45 Kaynak: DHA

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