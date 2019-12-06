Muayene olmaya geldiği hastanede 2 diş hekimini bıçakladı

ELAZIĞ'daS.A. isimli saldırgan, muayene olmak için gittiği hastanede, biri stajyer 2 diş hekimini bıçakladı. Hafif yaralanan diş hekimleri tedaviye alınırken, kaçtıktan sonra yakalanan S.A., tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Fırat Üniversitesi Diş Fakültesi Hastanesi'ne muayene olmak için giden S.A., henüz bilinmeyen nedenle, pratisyen diş hekimi U.D. ve stajer B.B.'ye bıçakla saldırdı. 2 diş hekimi hafif şekilde yaralanırken, S.A. kaçtı. Yaralı doktorlar, tedaviye alındı.

İhbar üzerine harekete geçen polis, kısa sürede S.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.