Muayene olmaya gittiği hastanede "tutuklu mahkum" olduğunu öğrenince şoke oldu - Son Dakika

Muayene olmaya gittiği hastanede "tutuklu mahkum" olduğunu öğrenince şoke oldu

Muayene olmaya gittiği hastanede "tutuklu mahkum" olduğunu öğrenince şoke oldu Sicil kaydı tertemiz olan kadın SGK sistemindeki "tutuklu mahkum" kaydı nedeni ile muayene olamıyor Kocaeli'de yaşayan 39 yaşındaki Özlem Usta muayene olmak için gittiği devlet hastanesinde sistemde "tutuklu...

Muayene olmaya gittiği hastanede "tutuklu mahkum" olduğunu öğrenince şoke oldu

Sicil kaydı tertemiz olan kadın SGK sistemindeki "tutuklu mahkum" kaydı nedeni ile muayene olamıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan 39 yaşındaki Özlem Usta muayene olmak için gittiği devlet hastanesinde sistemde "tutuklu mahkum" olarak göründüğünü öğrenince büyük şok yaşadı. Sicil kaydı tertemiz olan kadın sistemdeki kayıt nedeniyle muayene olamıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan eden Özlem Usta rahatsızlığı nedeniyle 21 Mayıs tarihinde muayene olmak için hastane randevusu aldı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne giderek muayene olmak için doktorun odasına giren Özlem Usta sistemde "tutuklu mahkum" olarak göründüğünü öğrendi. Sicil kaydı tertemiz olan kadın SGK sistemindeki kayıt nedeniyle muayene olamazken, kurumlara başvuruda bulunmasına rağmen herhangi bir sonuç alamadığını söyledi.

"GBT sorgusunda bir sıkıntı olmadığı söylendi, emniyet güçleri de şaşırdı"

Yaşadığı olayı anlatan Özlem Usta, "1 hafta öncesinden 21 Mayıs gününe randevu aldım. Randevu günümde saatimde ben hastaneye gittim. Bana sıra gelince ben içeriye girdim. İçeriye girdiğim zaman benim yüzüme bakıldı. Ben şikayetlerimi anlatırken, doktor beni dinlememe tavrı gösterdi. Sen tutuklu mahkum musun dedi bana. Hocam dedim ben tutuklu mahkum değilim. Tutuklu mahkum olsam yanımda jandarma olur, kolluk kuvvetleri olur gereken yani emniyet güçleri yanımda olur dedim. Ayrıca ben tutuklu biri olsam mahkum olan bir kişi olsam elimi kolumu sallayarak gezme imkanım zaten olamaz dedim. Doktor hekim bana dedi ki, sen şuanda sistemde tutuklu mahküm görünüyorsun dedi. Bana sistemini gösterdi. Sen en yakın karakola bir başvuruda bulun dedi. Karakola başvurdum. Nüfus kağıdımı verdim. GBT sorgusu yapıldı. Hiçbir sıkıntı olmadığı söylendi. Herkes şaşırdı, emniyet güçleri de şaşırdı. UYAP'tan bir sorgu yapıldı. Komple UYAP'tan tarandım tutuklulukla mahkumiyetle ilgili hiçbir şey çıkmadı. Adliye infaz bürosuna gittim. Memurlara aynı şekilde izah ettim. Tekrar sorgu, hiçbir şey yok" dedi.

"Ben muayene olamıyorum"

İki kere hastaneye gittiğini söyleyen Usta, "GBT sorgusu yapılıyor. UYAP'tan komple taranıyorum. Hiçbir şekilde benim tutuklu mahkum olduğuma dair hiçbir şey yok. İki kere ben hastaneye gittim. Belki sistemden kalkmıştır, bir yanlışlık olmuştur sistemde diyerek ben tekrar hastaneye gittim. Aynı şekilde sistemde bu. Ben muayene olamıyorum. 21 Mayıs'ta ben bu konuyu öğrendim. Bu sistemime benim ne zaman düştü bilmiyorum. Ama ben 21 Mayıs'tan bu yana aşırı derecede mağdurum. Ben muayene olamıyorum. Ben bütün devletimin çatısının altındaki bütün kurumları gezdim. Herkese derdimi anlattım. Benim sıkıntım bundan ibaret, işte elimde evraklarım dedim. Bütün evraklarımı gösterdim. Hastanenin ekranından çıktıyı aldım. Sabıka kaydım elimde. Açık ikametgah adresim belli. Benim bu sıkıntıya bu mağduriyete sokan hangi kurum kuruluşsa ben barodan avukat talep ettim. Gereken yasal süreç nasıl işler bilmiyorum. Gereken yasal süreci ben başlatacağım. Benim sesimi birisi duysun" şeklinde konuştu.

"Kurum ve kuruluşları gezdim, mağduriyetim giderilmedi"

Yaşadığı olay karşısında şoke olduğunu söyleyen 39 yaşındaki Özlem Usta, "Başımdan aşağıya kaynar sular indi benim. Gerçekten ben tuhaf bir şey oldum yani. Hekime de söyledim. Ben tutuklu mahkum olsam yanımda biri olur, nasıl buraya geleyim dedim. Herkes şok oluyor. Ben de ilk duydum şok oldum. Benim çevremde ailem de duyuyor. Yani bilmiyorum. Herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk benim başıma geliyor. Benim sesimi birisi duyacak. 21 Mayıs'tan bu yana ben bütün kurum ve kuruluşları gezdim. Gezdim ama ben hiçbir cevap alamadım. Mağduriyetim de giderilmedi. Giderilmemesinin sebebini istiyorum ben" ifadelerini kullandı.

Muayene olmaya gittiği hastanede tutuklu mahkum olduğunu öğrenince şoke oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu, Özlem Usta, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 09:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Muayene olmaya gittiği hastanede 'tutuklu mahkum' olduğunu öğrenince şoke oldu - Son Dakika

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