Muayene ücreti ödemek istemeyen şahıslar veteriner hekim ve teknikeri böyle darp etti - Son Dakika
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Muayene ücreti ödemek istemeyen şahıslar veteriner hekim ve teknikeri böyle darp etti

05.11.2022 10:08

Muayene ücreti ödemek istemeyen şahıslar veteriner hekim ve teknikeri böyle darp etti Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı Veterinerler sağlıkta şiddet yasasına dahil olmak istiyorlar Darp edilen veteriner hekim Fevzi Varış: "Konuyla ilgili endişelerimiz devam ediyor"...

Muayene ücreti ödemek istemeyen şahıslar veteriner hekim ve teknikeri böyle darp etti

Olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Veterinerler sağlıkta şiddet yasasına dahil olmak istiyorlar

Darp edilen veteriner hekim Fevzi Varış:

"Konuyla ilgili endişelerimiz devam ediyor"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da rahatsızlanan yavru köpeğini tedavi ettirmek için veteriner kliniğine giden 3 şahıs, tedavi ücretini isteyen veteriner teknikeri ve veteriner hekimi darp ederek hastanelik etti. Anbean güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde veteriner hekim ve teknikerin feci şekilde darp edildiği görüldü.

Olay, Afyonkarahisar şehir merkezinde hizmet veren veteriner kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, rahatsızlanan yavru köpeğini tedavi ettirmek için polikliniğe giden 3 şahıs tedavi ücretini ödemek istemedi. Bunun üzerine veteriner teknikeri ile şahıslar arasında tartışma başladı. Tartışmanın uzamasıyla şahıslar klinik çalışanlarına bir anda saldırmaya başladı. İşyerinde başlayan arbedenin sokağa taşması üzerine, klinik sahibi Veteriner Hekim Fevzi Varış, koşarak olaya müdahale etti. Şahıslar, olayı yatıştırmaya çalışan Veteriner Hekim Varış'ı da darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şahısları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan olayda feci şekilde darp edilen M.A., veteriner teknikerinin evinde tedavinsin devam ettiği öğrenildi.

"Argo kelimeler kullanarak üzerime yürüdüler"

Veteriner kliniğinde çalışan Tekniker Sevim Erdem, köpeğin tedavi ücretini söylemesinin arından şahısların argo cümleler kurarak saldırıya geçtiklerini söyledi. Erdem konuşmasına şöyle devam etti;

"Dün kliniğe 3 şahıs geldi ve köpeklerinin hasta olduğunu söylediler. Ben de giriş almaları gerektiğini ve tedavi ücretini söyledim. Bunun üzerine argo kelimeler kullanarak üzerime yürümeye başladılar. Sonra bizimle birlikte çalışan diğer veteriner arkadaşım Murat geldi, olaya müdahale etti. Arkadaşımı darp ederek burnunu kırdılar."

"Endişelerimiz devam ediyor"

Klinik sahibi Veteriner Hekim Fevzi Varış da, olayda yaşananları anlatarak şöyle konuştu:

"Biz davacı olduğumuz olayın başvurularına rağmen bizi darbeden şahısların çok kısa süre içerisinde daha biz ifadelerimizi bitirmeden salıverildiğini görmek meslek camiamız adına çok üzücüdür. Bu tür durumlar bizim hala bu tür tehditlere açık bir hedef olduğumuzu ve her an bu tür şahısların başka meslektaşlarımıza da bu tür tehditleri ve ya fiziki darpları oluşturabileceğini gözler önüne sermektedir. Bizim endişelerimiz bu konuda devam etmektedir. Biz gerekenin gereken merciler tarafından yapılacağına inanıyoruz. Davamızın sonuna kadar arkasındayız."

"Veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasası içerisine dahil edilsin"

Veteriner Odası Başkanı Nevzat Algan ise yaptığı açıklamada, yaşanan olayı kınayarak, darp edilen meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Son derece üzgün olduklarını belirten Başkan Algan, "Ülkemizin çeşitli noktalarından veteriner hekimlerin şiddete uğradığı haberlerini almaktayız. Bu oldukça üzücü bir durum ve meslek camiamızda da güvenlik endişeleri nedeniyle negatif bir motivasyon oluşturmaktadır. Bizlerin sağlık sınıfında yer alma, sağlıkta şiddet kapsamı içerisine dahil edilme endişelerimiz mesleğimizin bir adım öne çıkmasından ziyade veteriner hekimliğin asgari düzeyde icra edilebilmesi için gerekli olan elzem olan bir husustur. Bu nedenle yetkililerden en kısa süre içerisinde veteriner hekimlerinde sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Muayene ücreti ödemek istemeyen şahıslar veteriner hekim ve teknikeri böyle darp etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muayene ücreti ödemek istemeyen şahıslar veteriner hekim ve teknikeri böyle darp etti - Son Dakika
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