"Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör"ün adı bulvara verildi - Son Dakika
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"Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör"ün adı bulvara verildi

11.03.2022 13:32
"Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör"ün adı bulvara verildi

"Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör" olarak tanınan ve geçen yıl kanser nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Hakan Tuna'nın adı Trakya Üniversitesi yerleşkesindeki bulvara verildi.

"Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör" olarak tanınan ve geçen yıl kanser nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Hakan Tuna'nın adı Trakya Üniversitesi yerleşkesindeki bulvara verildi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Yerleşkesi'nde düzenlenen bulvara ad verme programında yaptığı konuşmada, Tuna ile uzun yıllara dayanan bir dostluğu ve yol arkadaşlığı olduğunu söyledi.

Tuna'ya hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Tabakoğlu, "Üniversitemize ve öğrencilerimize büyük değerler ve güzel hatıralar bıraktı. Herkes tarafından sevilen, herkese iyiliği dokunmuş güzel bir insan. Bugün burada ona olan vefamızı göstermek için bir aradayız. Hatırasını yaşatacağız." diye konuştu.

Doç. Dr. Filiz Tuna da eşinin ölümünün yeri doldurulamaz bir boşluk bıraktığını belirterek, "Fakat buradaki kalabalığı görünce hepimizin hayatına dokunduğunu görebiliyorum. İyi ki varsınız, herkese teşekkür ederim." diye duygularını aktardı.

Törene Tuna'nın kızı Selen, oğlu Egemen Tuna, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Özel muayene ücretlerini "Bir öğrenci de sen okut" kampanyası aracılığıyla öğrencilere burs olarak dağıtması takdir toplayan TÜ Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinin kurucu Dekanı Prof. Dr. Hakan Tuna geçen yıl kanser hastalığına yenik düşmüştü.

Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör ün adı bulvara verildi
Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör ün adı bulvara verildi
Muayene ücretleriyle öğrenci okutan profesör ün adı bulvara verildi

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Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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