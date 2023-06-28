Muayenede güçlük çıkaran alkollü şahıs, hastanenin güvenlik görevlisini bıçakladı - Son Dakika
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Muayenede güçlük çıkaran alkollü şahıs, hastanenin güvenlik görevlisini bıçakladı

28.06.2023 22:17

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aşırı alkollü bir şahıs, hastaneye getirildiği sırada doktora zorluk çıkarttı ve kendisini çıkarmak isteyen güvenlik görevlisini bıçakladı. Güvenlik görevlisi İsa Kocakoç, kalçasından 3 bıçak darbesi aldığını belirterek şikayetçi olacaklarını ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Aşırı alkollü olduğu için hastaneye getirilen bir şahıs önce muayenede doktora zorluk çıkarttı ardından kendisini çıkarmak isteyen güvenlik görevlisini kalçasından 3 darbeyle bıçakladı.

Akıllara durgunluk veren olay, İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. adlı şahıs aşırı alkol alarak dikkat çekince sokaktan geçen vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbar edildi. Ekipler, ihbar üzerine şahsın yanına gelerek durumunu kontrol etti. Aşırı alkolden ayakta durmakta dahi güçlük çeken şahıs için 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansta müdahale edilen B.Ö., Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DOKTORA ZORLUK ÇIKARDI

Burada doktor tarafından muayene edilirken güçlük çıkaran şahıs küfürler etmeye başlayınca hastanenin özel güvenlik görevlisi İsa Kocakoç, koluna girerek müdahale etmek istedi. B.Ö., güvenlik görevlisinin koluna girmesiyle yere düştü. Kaldırılmaya çalışıldığı esnada ise cebinden çıkardığı bıçakla İsa Kocakoç'u kalçasından 3 darbeyle bıçakladı. Polis ekiplerinin gelip müdahale etmesiyle şahıs gözaltına alındı. İsa Kocakoç ise hastanede tedavi altına alındı.

"NE ŞŞEKİLDE MUAYENE EDECEKSİN BENİ"

Olayda yaşadıklarını anlatan 41 yaşındaki güvenlik görevlisi İsa Kocakoç, "112'nin getirdiği şahıs, doktor müdahale ederken sorduğu sorulara ters cevaplar verdi. 'Sana ne lazım?', 'Ne şekilde muayene etmek istiyorsun beni?' gibi cevaplar vermeye başladı. Doktor, 'Dayak mı yedin, yere mi düştün?' diye sorduğunda da 'Seni ilgilendirmez ben gidiyorum' dedi. Doktor bey ise kan alınacağını ve oturması gerektiğini söyledi.

"DIŞARI ÇIKARTANIN DA" DEYİP GÜVENLİĞİ BIÇAKLADI

Sonrasında şahıs, 'Oturtanın da' diyerek küfürler etti. 'Beyefendi çıkın dışarı' dediğimde 'Çıkartanın da' diyerek yine küfürler etti. Kolundan tuttuğumda yere düştü. Tekrar kolundan tutup kaldırırken diğer elinde bıçak varmış, biz fark edememişiz. O arada kalçama 3 bıçak darbesi yedim. Fark ettiğimde bileğini tuttum o ara elime de denk geldi. Daha sonra da polis arkadaşlar geldi zaten. Devamında vatandaşı aldılar. Alkolik diye geldi, 112 o şekilde getirdi. Şikayetçi olacağız. Sonuna kadar takipçisi de olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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