Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı

24.05.2022 09:02

Kadıköy'de muayenehanesinde öldürülen 64 yaşındaki Şeyma Biran'ın zanlısı yakalandı.

Kadıköy'de muayenehanesinde öldürülen 64 yaşındaki Şeyma Biran'ın zanlısı yakalandı. Polis ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemesi üzerine şüpheli ikamet adresinde yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde çalıştığı muayenehanede öldürülen Şeyma Biran'ın cinayet zanlısı yakalandı. Emniyet ekiplerinin başlatmış olduğu geniş çaplı çalışma sonrası cinayetin işlendiği saatte binadan koşarak çıkan bir şahsın peşine düşen polis ekipleri çevredeki bina ve işyerlerine ait çok sayıda güvenlik kameralarının incelenmesinden ardından şüpheliyi tespit etti. Diş hekimi Şeyma Biran'ın ölümüne ilişkin şüpheli Z.E Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokakta ikamet adresine yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Z.E'nin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Ömer Karaoğlu - İHA)

Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı
Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı
Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı
Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Kadıköy, Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:07 Kılıçdaroğlu, 248 belediye başkanı ile Van'a gidiyor
09:01 Resmi Gazete'de Milli Uzay Programı Strateji Belgesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı
08:59 2 ay önce otobüsü taşlı saldırıya uğramıştı, bu kez de İETT şoförü bıçaklandı
08:49 Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir güncel hava durumu
08:45 24 Mayıs Salı günü güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
08:27 24 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
08:00 Toplu taşımalarda maske zorunluluğuna son vermek için herkes akşam açıklanacak verileri bekliyor
07:58 İki kardeş arasında zıpkınlı kavga: Ağabeyinin sırtına zıpkın saplayıp kaçtı
01:02 Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu
01:00 Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 09:14:42. #1.11#
SON DAKİKA: Muayenehanede öldürülen diş hekiminin zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement