Son Dakika Haberleri: Muayenehanesinden FETÖ elebaşının kitabı çıkan doktor adliyede (2)
Son Dakika Güncel Muayenehanesinden FETÖ elebaşının kitabı çıkan doktor adliyede (2)

Muayenehanesinden FETÖ elebaşının kitabı çıkan doktor adliyede (2)

6 saat önce

ADLİ KONTROLLE SERBEST Uyuşturucu bağımlılarına hap sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan ve muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap bulunan doktor Ü.O.'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Muayenehanesinden FETÖ elebaşının kitabı çıkan doktor adliyede (2), System.String[]

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Uyuşturucu bağımlılarına hap sattığı, para karşılığı turistlere sahte rapor düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan ve muayenehanesinde FETÖ elebaşına ait kitap bulunan doktor Ü.O.'nun adliyedeki işlemleri tamamlandı. 'Uyuşturucu madde ticareti', 'bozulmuş veya değiştirilmiş ilaçların ticareti', 'kişilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaç satma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından savcı tarafından sorgulanan doktor Ü.O., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:54 Kaynak: DHA
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