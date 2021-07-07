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MUAYENEHANEYİ PAYLAŞAMAYAN İKİ DOKTOR BİRBİRİNİ DARBETTİ - Son Dakika

MUAYENEHANEYİ PAYLAŞAMAYAN İKİ DOKTOR BİRBİRİNİ DARBETTİ

07.07.2021 19:14

HATAY'da, İskenderun Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz uzmanları Dr. Emrah Kara (42) ile Nalan Alev Alp (42), iddiaya göre muayene odasını paylaşamayınca birbirlerini darbetti.

HATAY'da, İskenderun Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz uzmanları Dr. Emrah Kara (42) ile Nalan Alev Alp (42), iddiaya göre muayene odasını paylaşamayınca birbirlerini darbetti. Kadın doktor meslektaşının kendine tokat atıp darbettiğini ileri sürerken, Emrah Kara ise Alp'in karnına tekme atıp, gömleğini yırttığını savundu. İki doktor hakkında da adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi B Blok Polikliniği'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Emrah Kara, 1 numaralı muayenehane odasında hasta tedavisine başladı. Bu sırada odaya giren Dr. Nalan Alev Alp. ile Dr. Emrah Kara arasında odayı kullanma yüzünden tartışma çıktı. Cep telefonunu ve anahtarını aldıktan sonra odadan ayrılıp, bir süre sonra muayenehaneye yeniden dönen Kara ile Alp, birbirlerini darbetti. İki doktor da birbirlerinden şikayetçi oldu. İskenderun Devlet Hastanesi yönetimi, iki doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

'3 GÜN İŞGÖRMEZ RAPORU ALDIM'

İskenderun Devlet Hastanesi'nde 10 yıldır görev yaptığını anlatan 2 çocuk annesi Dr. Nalan Alev Alp, 3 gün iş göremez raporu aldığını, Dr. Emrah Kara hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Alp, olayı şöyle anlattı:

"Sabah poliklinik odasına girdiğimde içeride Dr. Emrah Kara hasta muayene ediyordu. Ben de geçip masaya oturdum. Buranın benim çalışma alanım olduğunu söyledim, eşyalarını da masanın ucuna kibarca koydum. Doktor Bey de odayı terk etti, kendi polikliniğine geçti. 5 dakika sonra hışımla tekrar odama girerek 'sen benim kişisel eşyalarıma dokundun, hastanın yanında beni rencide ettin' diye bağırmaya başladı. Odadan çıkmasını istedim, çıkmayarak bağırmaya devam etti ve bana tokat attı, sedyeye düştüm. Sonrasında vurmaya devam etti. Ben ısrarla çıkar mısın? diye bağırdığım. Öfkesi o kadar şiddetliydi ki elindeki bir malzemeyle sırtıma vurdu, tırmaladı. Bunu yapan erkek kulak burun boğaz doktoru. Bunları anlatmaktan da yaşamaktan da utanıyorum. Eve gittiğimde bunu çocuklarıma nasıl açıklayacağım hiçbir fikrim yok."

'KARNIMA TEKME ATTI, GÖMLEĞİMİ YIRTTI'

Dr. Emrah Kara ise poliklinikte oda tartışmasından çıkan bir münakaşa yaşandığını kaydederken, "Sabah geldiğimde 1 numaralı odada benim ismimin yazılı olduğunu gördüm. İçeri girdim, hastalarımı muayene etmeye başladım. Odaya Nalan Alev Alp geldi ve içeriye daldı. 'Herkes kendi odasında çalışacak' diye bağırdı. Sekreteri çağırdım, 'Bu oda Dr. Alp'in mi?' diye sordum. 'Evet hocam, ben yanlış yönlendirmişim' dedi. Doktor hanıma yaptığının yanlış olduğunu söyledim. O da 'çık dışarı' diyerek hastaların yanında beni rencide etti. Kapı açıkken bana bağırdı, üzerime geldi, bana saldırdı. Ben de ellerini tutmaya çalıştım, ayaklarıyla tekmelemeye devam etti. Kendimi koruma amacıyla sedyenin üzerine oturtturdum. Ellerini tutmaya çalıştım. Eliyle, ayağıyla karnıma tekme attı, gömleğimi yırttı. Daha sonra arkadaşlar geldiler, ben onlara teslim ettim, çıktım. Hakkında tutanak tutuldu. Başhekimlik tarafından idari soruşturma açıldı" diye konuştu.

MUAYENEHANEYİ PAYLAŞAMAYAN İKİ DOKTOR BİRBİRİNİ DARBETTİ
MUAYENEHANEYİ PAYLAŞAMAYAN İKİ DOKTOR BİRBİRİNİ DARBETTİ
MUAYENEHANEYİ PAYLAŞAMAYAN İKİ DOKTOR BİRBİRİNİ DARBETTİ
MUAYENEHANEYİ PAYLAŞAMAYAN İKİ DOKTOR BİRBİRİNİ DARBETTİ

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Emrah Kara, İskenderun, Kbb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUAYENEHANEYİ PAYLAŞAMAYAN İKİ DOKTOR BİRBİRİNİ DARBETTİ - Son Dakika


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